Zona G reclama aparcamiento en rotación para "garantizar la competitividad del comercio"

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La asociación de comerciantes de Gamonal Zona G reclama al equipo de Gobierno que acelere en la aprobación de la nueva Ordenanza de Movilidad para incluir la aplicación del aparcamiento en rotación, ya que permitiría "garantizar la competitividad del comercio".

A través de una nota de prensa, la asociación de comerciantes de Gamonal recuerda que desde hace meses el sector comercial de Gamonal "espera pacientemente" la implantación de la nueva Ordenanza de Movilidad, con la confianza de que en las modificaciones se incluya el "esperado y necesario aparcamiento en rotación en el barrio como prometió el equipo de Gobierno".

Este modelo de aparcamiento en rotación es una medida que "se considera no solo necesaria, sino imprescindible para dinamizar la actividad económica, favorecer el acceso de clientes y visitantes, así como garantizar la competitividad el comercio local frente a otros modelos de consumo".

Para los comerciantes de Zona G, la falta de estacionamiento de corta duración "dificulta gravemente la llegada de potenciales clientes clientes, afectando directamente a las ventas y a la viabilidad de muchos negocios". La rotación, sostienen, "permitirá una mayor fluidez en el uso de las plazas disponibles, beneficiando tanto a comerciantes como a los vecinos y visitantes".

La medida, añade Zona G, "contribuirá al desarrollo equilibrado del barrio, reforzando su atractivo como zona comercial de proximidad y fomentando un modelo de ciudad más sostenible y accesible".