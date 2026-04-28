El Ayuntamiento reforzará la lucha contra los efectos de la soledad no deseada

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Burgos pondrá el foco en el avance de la soledad no deseada y sus consecuencias en la población mayor, tras constatar un incremento de intervenciones de emergencia en domicilios. Así lo indicaba la concejal de Servicios Sociales, Mila del Campo, tras señalar que el aumento de actuaciones por parte de los bomberos, dato del que partía la reflexión, es un reflejo directo del envejecimiento de la población y del crecimiento de situaciones de vulnerabilidad.

En concreto, durante 2025 se registraron 605 intervenciones de salvamento de personas, de las que 495 estuvieron directamente relacionadas con la atención a ciudadanos, "muchas de ellas en contextos de riesgo, aunque sin un desglose exacto de cuántas se produjeron en viviendas", detalló la edil.

Ante este escenario y en consonancia con el resto de formaciones, Del Campo aseveró que el equipo de Gobierno trabaja ya en nuevas medidas para mejorar la detección precoz de estos casos y evitar que deriven en situaciones de mayor gravedad.

Entre las acciones previstas, según indicó, figura el lanzamiento, a partir de septiembre, de una campaña específica contra la soledad no deseada. Además, el Ayuntamiento quiere reforzar la coordinación entre los servicios sociales municipales y el sistema sanitario. "Es fundamental establecer una comunicación más directa con Atención Primaria", apuntó Del Campo, para subrayar el papel clave de profesionales como médicos, enfermeras y trabajadores sociales en la identificación de situaciones de riesgo. El objetivo, insistía, es localizar cuanto antes estas situaciones, "evitando así que la primera respuesta llegue a través de servicios de emergencia cuando el problema ya se ha agravado".

Convenios

Por otra parte, la Gerencia de Servicios Sociales daba cuenta de la correcta justificación de los convenios suscritos con distintas entidades sociales de la ciudad, por un montante que en conjunto supera el medio millón de euros.

Las cuantías sufragan programas que atienden a colectivos como personas con discapacidad, enfermedades neurodegenerativas, familias vulnerables, mujeres en dificultad o población migrante. En concreto, en el listado figuran Ain Karem, que justificó 6.771 euros de un total de 22.570; Afabur, con 17.666 euros de 58.888; Las Calzadas, con 19.646 de 65.489; Autismo Burgos, con 36.888 de 122.960; Feclem, con 2.475 de 8.250; Parkinson Burgos, con 12.072 de 40.242; la Asociación de Sordos Fray Pedro Ponce de León, con 9.960 de 33.200; el Banco de Alimentos, con 9.133 de 30.445; Nuevo Futuro, con 8.880 de 29.603; Atalaya Intercultural, con 16.171 de 53.906; y Betania, que justificó 21.583 euros de un total de 71.944.

Estas cantidades corresponden al 30% de los convenios, una vez acreditada la actividad, tras haberse adelantado previamente el 70% restante. Del Campo destacó al respecto que este año se ha logrado adelantar este proceso en buena parte de los casos respecto a ejercicios anteriores, cuando se llegaba a prolongar hasta junio.

También se avanzó en la futura aprobación del nuevo reglamento de funcionamiento de los centros cívicos, que busca unificar la normativa existente. "Hasta ahora, cada centro contaba con sus propias reglas en función de su fecha de creación. El nuevo texto pretende homogeneizar criterios, dotar de mayor seguridad jurídica y facilitar el uso de estos espacios por parte de la ciudadanía", explicó Del Campo, que auguró que tras incorporar las aportaciones de PSOE y Vox el documento "podría aprobarse en el próximo consejo, previsto en unas dos semanas".