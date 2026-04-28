Las imágenes que recogen el trabajo de la ONG burgalesa ‘Proyecto Rubare-Kivu Jambo’

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Museo de la Evolución Humana (MEH) acoge desde hoy la muestra fotográfica ‘East Congo’ del editor gráfico de la Agencia ICAL, Eduardo Margareto, que se compone de 40 fotografías y cuatro vídeos en los que se refleja el trabajo que realiza la ONG burgalesa ‘Proyecto Rubare-Kivu Jambo’ en la República Democrática del Congo. A través de estas imágenes, Margareto pone de relieve la crisis humanitaria de los habitantes de este país africano, así como la biodiversidad excepcional de esta parte del mundo.

El acto de presentación a los medios contó con la asistencia de la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho; el director científico del MEH, Juan Luis Arsuaga; el presidente de la Fundación Kivu Jambo-Proyecto Rubare, Tomás Martínez; así como el fotógrafo autor de las obras expuestas, Eduardo Margareto.

La muestra está comisariada por el periodista Francisco Alcántara y tal y como explicaron en la presentación, se compone de 40 fotografías en blanco y negro, así como cuatro vídeos que exponen plásticamente la situación que se vive en esta zona del mundo, que sufre diariamente las realidades del conflicto armado, la violencia y otras crisis humanitarias, con muchos niños que viven en la pobreza extrema y que, tal y como denuncian desde la ONG, con muchos niños que no pueden ni acceder a una comida diaria.

Las instantáneas exponen la situación de cuatro territorios de la República Democrática del Congo, donde actúa esta fundación. Así, los asistentes podrán ver imágenes de la región de Kivu, que concentra la paradoja de albergar una riqueza natural y mineral excepcional en medio de una de las crisis humanitarias más prolongadas del mundo; Rubare, una de las zonas más golpeadas por la violencia con la presencia del M-23 y otras milicias que mantienen a la población en constante tensión y alerta; Goma, refugio constante de miles de desplazados, y finalmente Bukavu, capital de Kivu del Sur, con el cercano parque nacional que alberga una de las últimas poblaciones de gorilas. Además de estos territorios la parte final de la muestra expositiva se cierra con una serie de retratos de niños huérfanos que viven solos en la isla de Idjwi.

“No es solo un proyecto fotográfico, es ante todo un intento de escuchar. Escuchar un territorio que durante demasiado tiempo ha sido contado desde fuera, reducido a cifras, a titulares, a una geografía del conflicto que rara vez deja espacio para la vida que persiste en medio de todo ello”, explicó Eduardo Margareto en la presentación. La exposición surgió además de una pregunta a la que calificó de “sencilla pero incómoda”: “¿Qué significa mirar sin apropiarse? ¿Cómo sostener la mirada sin convertir el dolor en un espectáculo?”, dijo.

El fotógrafo explicó así que han sido un total de tres los viajes que ha realizado con este proyecto, y durante los mismos entendió que fotografiar en esa zona no consistía en “capturar imágenes” sino en “asumir una responsabilidad social, asumir lo que ocurre y qué territorio es”. Por ello, cada paisaje y gesto retratado es “el resultado de una relación” y nada ha sido “robado”.

Destacó así el carácter solidario de esta muestra, porque todas las fotografías están a la venta y el dinero que se recaude irá íntegramente a la ONG. Tal y como explicó su presidente, Tomás Martínez, la sociedad todavía estamos “a tiempo” de ayudar en este territorio, e indicó que el objetivo de esta muestra es “abrir una ventana a la resistencia y a la esperanza en el este del Congo”, porque las fotografías que cuelgan desde hoy en las paredes del Museo de la Evolución Humana tienen “una doble misión”. Por un lado, contar una historia “que merece ser escuchada”, y también convertir a la fundación en los “recursos para que esas historia continúe”.

Tal y como señaló, desde Proyecto Rubare-Kivu Jambo dan de comer diariamente a unos 300 niños, muchos de ellos llegan hasta su escuela andando desde distancias muy lejanas y haciendo frente a condiciones muy complicadas.

Destacó así algunos de los proyectos en los que están trabajando, uno de ellos para la puesta en marcha de dos comedores sociales; y uno de cooperativa dirigido a la Junta de Castilla y León, que permita transformar de forma sostenible la materia prima que hay en estas zonas, para que se pueda conservar y no se pierda debido a la falta de recursos para mantenerla en las mejores condiciones.

Asimismo, quiso trasladar su máximo agradecimiento a Margareto, al que calificó como un fotógrafo capaz de “hacer bonito lo que no es bonito”. Se sumó a sus palabras Mar Sancho, que también quiso destacar la labor de Eduardo Margareto, un laureado fotoperiodista y uno de “los grandes fotógrafos” con los que cuenta Castilla y León.

“Tenemos la suerte de ver muchas fotografías suyas en el día a día y también en ocasiones como esta. Y además de la mirada estática, él también tiene una mirada desde el relato, y esa mirada es la concatenación de imágenes que cuentan una historia, y que busca al mismo tiempo enseñar pero también estremecer”, destacó la viceconsejera.

Por último, aseguró que desde la Junta están “orgullosos” de la labor que se está llevando a cabo en la República Democrática del Congo de la mano de esta ONG, y recordó que la exposición no busca solo informar, sino también “sensibilizar”. Invitó así a los burgaleses y a los castellanos y leoneses a acercarse al Museo para disfrutar de este pasillo de imágenes y “tomar conciencia y comprometerse con hacer un mundo mejor”.

África siempre presente en el Museo

En su intervención, el director científico del MEH, Juan Luis Arsuaga, explicó el importante papel que tiene África en el centro. “Es la cuna de la Humanidad, tienen que estar siempre presente en este museo y juega un papel importante en la evolución humana”, dijo.

Por todo ello, considera que una exposición donde además se refleja la realidad de África tiene que estar en el Museo, porque además también expone a los animales salvajes y el paisaje de la zona. En este punto, recordó a los asistentes que la ciudadanía todavía está “a tiempo” de apoyar iniciativas como esta. “No es el momento de la desesperación, sino de hacer algo”, concluyó.

Además de denunciar la pobreza y la precariedad de los habitantes de este país, las fotografías de Eduardo Margareto resaltan la biodiversidad excepcional de esta parte del mundo. En el Congo están algunas de las áreas naturales más impresionantes del mundo, así como animales icónicos como los gorilas de montaña o los chimpancés.