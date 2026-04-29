Programación de verano en los centros cívicos de Burgos: una «experiencia inolvidable» para niños y mayores

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

El verano está, como quien dice, a la vuelta de la esquina. Y no queda más remedio que «conciliar la vida familiar y personal». A poder ser de «una manera lúdica y educativa», fomentando valores como el «trabajo en equipo» o la «resolución de problemas» a base de «creatividad». Algo que, cada año, se promueve desde los centros cívicos de Burgos, cuya programación se nutre de un amplio abanico de actividades para niños, adolescentes y personas mayores.

Lo que se busca, en términos generales, es que los usuarios disfruten de una «experiencia inolvidable». Partiendo de esta base, la concejala de Servicios Sociales, Mila del Campo, dio a conocer este miércoles las principales novedades de un programa estival que no deja de lado a los menores con discapacidad, quienes disfrutarán de un campamento inclusivo en el colegio Fran Ponce de León.

Con 7.950 plazas disponibles para la infancia, cifra similar a la de ejercicios anteriores, cada cívico contará con su propia Agencia Secreta del Verano. De esta forma, los niños de entre 3 y 12 años que acudan durante las 10 semanas ofertadas -entre el 25 de junio y el 7 de septiembre- tendrán la oportunidad de convertirse en detectives y resolver múltiples casos relacionados con diferentes áreas de conocimiento, desde la arqueología y el medio ambiente hasta la literatura o los secretos del cosmos.

En paralelo, los adolescentes de entre 12 y 17 años (200 plazas) realizarán monográficos «bastante variados» sobre cocina, danza moderna, informática salidas en bicicleta o arte urbano. Por otro lado, el campamento inclusivo (90 plazas) tratará de fomentar la «igualdad de oportunidades» y la «convivencia con la diversidad», de lunes a sábado, entre niños de 6 a 12 años y jóvenes con discapacidad menores de 17. Para ello, se establecerán tres turnos, en julio y agosto, que incluyen actividades de psicomotricidad terapéutica, natación o escalada.

Los mayores, por su parte, tendrán a su disposición 15 propuestas distintas que suman cerca de 300 plazas. El principal objetivo, según apuntó Del Campo, será incentivar la «vida saludable» con salidas a la naturaleza y enclaves emblemáticos de la ciudad. De julio a septiembre, la programación abarca disciplinas como yoga, pilates desarrollo personal o marcha nórdica.

Plazos de inscripción

Teniendo en cuenta que los cívicos rozan el lleno en verano, mejor no dormirse en los laureles. En el caso de los más pequeños, el plazo de inscripción permanecerá abierto del 8 al 21 de mayo. El día 28, recién publicadas las listas de admitidos, se establecerá un periodo de renuncias hasta el 2 de junio.

Para apuntarse la campamento inclusivo, el plazo abarca del 4 al 12 de mayo. Dos días más tarde, se realizará el sorteo y las listas de los tres turnos disponibles se darán a conocer el día 18. Las inscripciones, para todas las actividades ofertadas, pueden realizarse presencialmente en los centros cívicos, a través del 010 en la Sede Electrónica de la página web del Ayuntamiento. Cabe reseñar además que los precios, públicos y «bastante económicos», se pueden reducir mediante bonificaciones por discapacidad o familia numerosa.