Un estudio reivindica Silos como "cumbre del arte románico mundial"

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La Diputación respalda la publicación 'El monasterio de Santo Domingo de Silos: las formas y el lenguaje artístico', un volumen que profundiza en la evolución histórica, arquitectónica y estética de uno de los conjuntos monásticos más destacados del patrimonio español y considerado "cumbre del arte románico mundial".

Así lo defendía en la presentación de la obra su coordinador, el profesor Félix Palomero, artífice junto a otros docentes y especialistas, tales como Magdalena Ilardia, Lorenzo Maté y Francisco Reyes, del libro que propone un recorrido amplio por la historia del cenobio, "con especial atención a su desarrollo durante la Edad Media, etapa clave en la configuración de su identidad artística".

A partir de una introducción geográfica e histórica, la publicación reconstruye los primeros siglos de vida del edificio, desde sus orígenes bajo las advocaciones de San Sebastián y San Miguel hasta su consolidación como Santo Domingo de Silos. En ese proceso, los autores no solo describen las distintas fases constructivas, sino que plantean hipótesis sobre su evolución y abordan los principales interrogantes en torno a la arquitectura monacal.

Durante la puesta de largo, el presidente de la Diputación, Borja Suárez, quiso poner de relieve el peso simbólico del monasterio en la historia de la provincia y su relevante papel como eje vertebrador del patrimonio cultural burgalés. En este sentido, subrayó que "el monasterio de Silos es una referencia cultural, religiosa e histórica", una afirmación que resume el valor múltiple de este enclave.

El estudio sitúa en el centro de su análisis, lógicamente, el claustro románico, construido entre los siglos XI y XII y considerado una de las grandes obras del arte medieval, que en esta obra se aborda desde una perspectiva "que trasciende la mera descripción formal para adentrarse en su significado, su composición y su lenguaje visual". Tal y como destacó Palomero, "en Silos se pueden leer tres siglos de evolución del románico", posibilidad que, a su juicio, resume la excepcionalidad de este conjunto, capaz de concentrar en un mismo espacio una larga secuencia de transformaciones artísticas.

Tal enfoque responde a la voluntad de los autores de ir más allá de la cronología. Aunque el libro incluye una reconstrucción detallada de la evolución de la iglesia y del claustro, así como una propuesta de datación de sus distintas fases, el objetivo principal es analizar la obra como creación artística. De ahí que el estudio preste especial atención a las formas, las proporciones y los recursos expresivos empleados por los maestros que trabajaron en el monasterio.

Y todo ello retratado por Jesús del Cerro, autor de los seis dibujos del claustro y villa de Silos a lápiz, pluma, tinta china sepia y aguada, que enriquecen la propuesta. Según señaló el artista, el objetivo era sintetizar visualmente los elementos más representativos del conjunto, como el claustro, la torre o la capilla, "manteniendo al mismo tiempo el rigor en la representación de los detalles arquitectónicos". "Es un trabajo complejo, porque exige precisión técnica y una interpretación personal de los espacios", apuntó, para anunciar que estas piezas formarán parte de su futura obra 'Rincones de la provincia de Burgos', donde reunirá estampas de más de cincuenta localidades.

El coordinador del libro, Félix Palomero, fue el encargado de contextualizar el sentido global del proyecto en la presentación. En su intervención, reivindicó la necesidad de abordar el estudio de Silos desde una perspectiva profunda, basada en el análisis directo y en la comparación con otros conjuntos artísticos. "No se trata solo de describir, sino de entender lo que estamos viendo", afirmó, aludiendo al enfoque interpretativo que recorre toda la publicación y la ventaja de ahondar en una época con escasos vestigios documentales, que facilitan la especulación.

Responsables de la Diputación, con el coordinador y el ilustrador del libro sobre Silos, acompañados por el abad del monasterio.ECB

Palomero insistió en el carácter excepcional del monasterio, tanto por la calidad de sus elementos como por la coherencia de su conjunto. A su juicio, Silos constituye "un caso único dentro del románico, no solo por la riqueza de su programa escultórico, sino también por la continuidad y planificación de su desarrollo". En este sentido, subrayó que el claustro permite seguir la evolución del lenguaje románico desde sus formas iniciales hasta soluciones más avanzadas, lo que refuerza su valor como objeto de estudio.

El libro -que estará a la venta desde la próxima semana- incorpora además otros aspectos que completan la visión del cenobio, como una aproximación al scriptorium, a los talleres de orfebrería y esmaltes o al artesonado mudéjar. Asimismo, incluye un glosario de términos y una bibliografía que facilita la consulta y amplía las posibilidades de investigación.

Celebraba y agradecía la edición el abad del monasterio, Lorenzo Maté, que optó por recordar el papel crucial que tuvieron los religiosos franceses que llegaron a él, por descarte, tras frustrarse su desembarco en Oña y en San Pedro Cardeña, a finales del siglo XIX y dedicaron su tiempo y el dinero de su patria para reconstruir y conservar después una estructura que se encontraron ruinosa, con importantes problemas estructurales y signos evidentes de abandono. "Solo constan buenas palabras para el claustro, del que dijeron no haber visto en su vida otro de un monasterio benedictino tan magnífico como el que hay en Silos", indicó.

Maté destacó el papel decisivo que desempeñó aquella comunidad monástica en la recuperación del edificio con recursos limitados. "Tuvieron que poner el dinero y no recibieron ninguna ayuda estatal", señaló. Aun así, su intervención permitió consolidar el monasterio y preservar elementos fundamentales como el claustro, que afianzaron tras desplomarse uno de dos plantas en San Cugat del Vallès. Así, el abad quiso también poner en valor el esfuerzo continuado de varias generaciones de monjes, que mantuvieron vivo el monasterio a lo largo del tiempo. "Gracias a ellos estamos aquí", afirmó, para destacar así la dimensión humana que subyace en la historia del monasterio.