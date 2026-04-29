Herido un motorista en un accidente en la calle Pisones

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un motorista de unos 45 años ha resultado herido en un accidente en la calle Pisones, en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 15.05 horas en la que se informa de una caída de moto a la altura del número 127 del Paseo Pisones.

En el aviso se indica que ha resultado herido el motorista, un varón de unos 45 años que se queja de las extremidades. El 1-1-2 ha avisado a la Policía Local de Burgos, a la Policía Nacional y a Sacyl-Emergencias Sanitarias.