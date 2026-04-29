Burgos refuerza su flota de vehículos de Servicios Sociales

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El Ayuntamiento de Burgos formalizó este miércoles la recepción de una nueva furgoneta destinada al área de Empleo de la Gerencia de Servicios Sociales con el objetivo de mejorar los recursos materiales y la atención a la ciudadanía. La entrega del vehículo, según recoge Ical, tuvo lugar en las dependencias de Tracción Mecánica Municipal, situadas en la calle General Santocildes, donde se procedió a la firma del acta de recepción.

En el acto participaron el gerente municipal de Servicios Sociales, Álvaro Varona, en representación del Ayuntamiento, y Fernando de Santiago, en nombre de la empresa adjudicataria Ibermotor.

El vehículo suministrado es una furgoneta modelo Nissan Primastar, equipada con nueve plazas, que se puede convertir en departamento de carga, lo que permitirá un uso versátil en las actividades del área. Entre sus características destacan motor diésel, cambio manual, aire acondicionado, puerta lateral corredera, puertas traseras batientes y enganche para remolque, además de cumplir con toda la normativa vigente en materia de seguridad vial.

El contrato fue adjudicado por un importe total de 39.999,96 euros (IVA incluido) y cuenta con un plazo de garantía de tres años. Tras la inspección del vehículo, se constató que el suministro cumple con las condiciones establecidas en el contrato y se encuentra en perfecto estado, iniciándose desde este momento el periodo de garantía.