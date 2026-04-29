Un simulacro en Garoña activará el aviso ES-Alert en los teléfonos de los burgales

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Este jueves, 30 de abril, se probará el sistema ES-Alert en la provincia de Burgos. Se trata de un simulacro ante un supuesto escape radiactivo procedente de la central nuclear de Santa María de Garoña (Valle de Tobalina) que conllevaría la adopción de medidas de aviso a la población contempladas en el Plan de Emergencia Nuclear de la provincia de Burgos (PENBU).

Al tratarse de un escenario de riesgo nuclear, como competencia estatal, la alerta debe ser notificada desde el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) a petición de la Subdelegación del Gobierno y en coordinación con la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

El ejercicio consistirá en el envío de un mensaje a través de las redes de telefonía móvil, que se difundirá automáticamente a los dispositivos conectados a las antenas situadas en las Áreas de Alerta. Su objetivo es comprobar la cobertura del sistema ES-Alert en las localidades incluidas en la Zona I de los Planes de Emergencia Exterior de las centrales nucleares, que abarca un radio comprendido entre los 0 y los 10 kilómetros alrededor de estas instalaciones.

La alerta llegará a todos los móviles dentro de ese ámbito e incluirá a los municipios de Bozoo, Cascajares de Bureba, Encío, Frías, Jurisdicción de San Zadornil, Merindad de Cuesta Urría, Miraveche, Oña, Pancorbo, Partido de la Sierra, Santa Gadea del Cid y Valle de Tobalina, así como a los municipios de Lantarón y Valdegovia en la provincia de Álava. En estas localidades el texto que se reciba en los teléfonos móviles estará también traducido al euskera.

Los habitantes de estos municipios, más de 5.000 personas, recibirán un mensaje SMS avisando de que se trata de una prueba y, por tanto, no es necesario avisar a los centros de emergencias del 112 ni realizar ninguna acción por parte de la ciudadanía. También, por proximidad con las antenas de telefonía que difundirán el aviso es posible que llegue a otros municipios fuera de la Zona I como Miranda de Ebro, Trespaderne o Busto de Bureba.

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias, bajo el Ministerio del Interior, ha dispuesto el simulacro de un ES-Alert de emergencia nuclear en las cinco provincias nucleares. “Este ejercicio tiene un doble objetivo: primero demostrar que el sistema ES-Alert funciona y segundo entrenar a la ciudadanía ante una posible emergencia. Porque una sociedad responsable es una sociedad entrenada y preparada”, afirmó el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente.

La duración del simulacro será de entre 15 y 20 minutos que será el tiempo durante el cual las antenas repetidoras retransmitirán el mensaje. La hora aproximada para su realización será las 11 horas. Este simulacro de prueba de activación del sistema ES-Alert se está realizando esta semana en las cinco provincias nucleares (Guadalajara, Cáceres, Tarragona, Burgos y Valencia) y afectará a 61 municipios de todo el país con un impacto potencial sobre la población de 75.728 habitantes.