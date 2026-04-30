La BonoLoto deja un único acertante de segunda categoría en Burgos, que percibirá más de 156.000 euros

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El sorteo de la Bonoloto de ayer dejó un único acertante de segunda categoría (5 aciertos + complementario), que validó su boleto en un despacho receptor ubicado en la calle San Pedro de Cardeña, 4, en Burgos capital, y que percibirá más de 156.000 euros, según informó Loterías y Apuestas del Estado.

Al no registrarse ningún afortunado de primera categoría (6 aciertos) se genera un bote de 1,1 millones que se pondrá en juego en el sorteo de mañana. La combinación ganadora correspondió a los números 1, 10, 11, 23, 34 y 41, con el 48 como complementario, y el 7, el reintegro.