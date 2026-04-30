Una especialista que ejerce en Burgos, entre los 100 mejores médicos de España, según Forbes

La Dra. Virginia Ruiz Martín es médico especialista en Oncología Radioterápica en el Hospital Universitario de Burgos.ECB

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

Forbes ha publicado, por noveno año consecutivo, su lista de los 100 mejores médicos que ejercen en España, que recoge a los profesionales más influyentes y reconocidos del panorama sanitario nacional público y privado de 26 especialidades.

Entre ellos figuran dos facultativas que ejercen en hospitales de Castilla y León: la doctora María Victoria Mateos, del Hospital Universitario de Salamanca y Virginia Ruíz Martín, del Hospital Universitario de Burgos.

Especialista en oncología radioterápica

En el apartado de Oncología Radioterápica se encuentra destacada Virgina Ruíz Martín, especialista con más de 25 años de trayectoria dedicada a la oncología radioterápica, ámbito en el que destaca por su enfoque humanista y su labor divulgadora y que actualmente trabaja como médica adjunta en el Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario de Burgos, ciudad donde también desarrolla labor docente como profesora adjunta en la UBU.

Se formó en Medicina en la Universitat Autònoma de Barcelona y completó la especialidad en el Hospital de l'Esperança, para ampliar después su preparación como Medical Observer en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York.

Es creadora del blog 'Un Rayo de Esperanza', referente para pacientes oncológicos y autora del libro 'Tu historia no acaba aquí'. Lidera desde 2017 el Proyecto Honcor de humanización en OncoHematología y Radioterapia.

Forbes publica su novena 'Lista de los 100 mejores médicos de España'.FORBES

Investigadora en Hematología

La doctora Mateos aparece destacada en la categoría de Hematología, como una profesional "reconocida internacionalmente por su contribución al tratamiento del mieloma múltiple y el desarrollo de terapias innovadoras para la enfermedad".

En la actualidad es jefa de la Unidad de Mieloma del Hospital Universitario de Salamanca e investigadora del Instituto de Investigación Biomédica, donde lidera ensayos clínicos internacionales y programas de investigación traslacional. Desde 2022 preside la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y es coordinadora del Grupo Español de Mieloma (GEM).

También ejerce la docencia como profesora asociada de la Universidad de Salamanca, institución donde se licenció en Medicina. Ha publicado numerosos artículos en revistas de alto impacto y participa en comités científicos internacionales. En 2022 fue galardonada como la mejor investigadora clínica en mieloma del mundo con el Premio Bart Barlogie. Recientemente ha recibido el Premio Sanitarias 2024.

Tres médicos formados en Castilla y León

En esta lista de 100 médicos también figuran tres profesionales formados en universidades de la comunidad, como el dermatólogo Daniel Candelas, licenciado en Medicina por la Universidad de Valladolid y que es director médico de la clínica dermatológica privada Dr. Candelas en Madrid.

En Salamanca se licenciaron el cardiólogo Roberto Martín Reyes, procedente de Alba de Tormes, que actualmente ejerce como jefe de Servicio de Cardiología del Hospital Universitario La Luz, en Getafe (Madrid); y el también salmantino Alberto Forteza Gil, jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y del Hospital Universitario La Luz.