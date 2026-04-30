Llamada a los donantes: se agotan las reservas de sangre, con A+, A- y 0- en rojo

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (Chemcyl) ha hecho un llamamiento a los donantes de sangre burgaleses, así como a los del resto de Castilla y León, para que acudan a donar ante el déficit de reservas de todos los grupos, con A+, A- y 0- en rojo y el resto en amarillo.

Según la información facilitada en la web del Chemcyl, las reservas de los grupos A+, A- y 0- se encuentran en nivel rojo, lo que significa que hay que acudir a donar "lo antes posible", mientras que las de los grupos 0+, B+, B-, AB- y AB+, presentan nivel amarillo por lo que es necesario acudir a donar sangre, en este caso, "en los próximos días".

Cabe recordar que la donación de sangre en Castilla y León se ha adaptado al nuevo marco europeo establecido por el Reglamento sobre sustancias de origen humano (SoHO) y la Guía EDQM 2025, que refuerzan la seguridad del donante y la calidad de las transfusiones.

De esta forma, el número máximo de donaciones de sangre total será de hasta 6 donaciones al año en el caso de los hombre y cuatro para las mujeres.

Además, según la información facilitada por el Chemcyl, en la Comunidad se necesitan 450 donaciones diarias para atender a los hospitales, tratamientos oncológicos, cirugías y urgencias.

La mayoría de las personas dona 1,6 al año, por lo que este cambio no reduce la donación, sino que refuerza la importancia de donar de forma periódica para mantener reservas estables.