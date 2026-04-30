El PSOE exige activar el plan sectorial de personas mayores de Burgos para combatir la soledad no deseada

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

El PSOE exige al equipo de Gobierno del PP que active ya el plan sectorial de personas mayores como herramienta con la que aplicar soluciones ante lo que considera un alarmante aumento en los últimos años de intervenciones de los Bomberos de Burgos para rescatar a personas mayores enfermas o fallecidas.

La concejal del PSOE Lola Ovejero recordó que se llevaron a cabo el pasado 494 evacuaciones en viviendas, según la memoria de Bomberos del último año, frente a 300 del año anterior. El pasado año, los Bomberos también rescataron 16 personas fallecidas. Ovejero, que agradeció el trabajo que realizan los profesionales del parque de Bomberos de Burgos, pero "no puedo dejar de poner en relieve estas cifras, porque si miramos su comparativa a lo largo de los años, el aumento es notable, y a nuestro grupo le preocupa profundamente esta situación".

De hecho, recordó que desde el año 2009, en el que se asistieron a 37 personas enfermas que estaban en sus domicilios se ha pasado a rozar los 500 asistidos. La edil socialista señala que "siendo cierto que cada vez el número de personas mayores aumenta progresivamente, y por tanto las que viven solas también, la administración municipal es la más cercana a la ciudadanía, y es la que debe generar un plan de acción".

Por ello, recordó que es necesario adoptar medidas contra la soledad no deseada, más allá de "pintar un banco de color naranja", por muy buen intencionada y barata que sea la propuesta. Una medida, añadió, que incluso puede servir para estigmatizar.

La primera medida es activar el plan sectorial de personas mayores una vez que ya se dispone del estudio de condiciones de vida de este colectivo, del año 2025, "antes de que se vuelva a quedar obsoleto como ya pasó con el anterior".

Para la concejal del PSOE, el equipo de Gobierno "no parece tomar conciencia del aumento progresivo del envejecimiento de la ciudadanía burgalesa y de las consecuencias que ello conlleva, entre otras la soledad no deseada", y para combatirla "disponer de un un teléfono que ha puesto la Junta de Castilla y León a disposición de los ciudadanos para llamar" no parece suficiente.

Valoración de la dependencia

El concejal del PSOE José María Romo reclamó al equipo de Gobierno que ponga más medios para mejorar el proceso de valoración de la dependencia. El edil socialista desgranó los últimos resultados disponibles del sistema de verificación sobre los objetivos a cumplir en esta valoración. Señaló que el primero de los indicadores analiza si los nueve Centros de Acción Social (CEAS) de la ciudad cumplen el plazo de 30 días como tope para evaluar las solicitudes de dependencia. Solo el de San Julián está en plazo, según ese informe de marzo.

El segundo de los indicadores mide el número de meses que se precisarían para resolver aquellas solicitudes que ya están fuera de plazo. "Este indicador lo incumplen todos los CEAS de la ciudad de Burgos", apuntó Romo.

Un tercer indicador compara el mes de marzo con el anterior, febrero. Cinco de los nueve CEAS "evolucionan mal". Estos datos, según Romo, indica que la valoración de la dependencia está "en la UVI". El concejal del PSOE critica que el PP no haya tomado medidas para tratar de revertir la situación. Reprochó a la concejal responsable de Servicios Sociales, Milagros del Campo, que "a veces habla de que falta personal, cosa que entra en contradicción con el permanente anuncio de aumento de plantilla, y otras veces se echa la culpa a la herramienta y dice que son indicadores muy exigentes". En todo caso, le exigió que lo resuelva.