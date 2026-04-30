Aguas de Burgos pone en marcha una plataforma digital para optimizar la limpieza e inspección del alcantarillado

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Aguas de Burgos puso en funcionamiento una nueva plataforma digital de gestión para la limpieza e inspección de la red de alcantarillado, una herramienta que permitirá mejorar la organización de los trabajos, optimizar los recursos y reforzar el conocimiento del estado de la red de saneamiento de la ciudad.

Esta plataforma se enmarca en el nuevo contrato de limpieza e inspección del alcantarillado, en vigor desde junio de 2025, que ha supuesto un incremento significativo en las frecuencias de limpieza e inspección de los distintos elementos de la red, como imbornales y colectores, con el objetivo de mejorar su mantenimiento y dar cumplimiento a las exigencias normativas actuales.

La herramienta permite gestionar de forma digital un elevado volumen de actuaciones sobre una red que cuenta con aproximadamente 825 kilómetros, cerca de 27.000 imbornales y más de 23.000 pozos, organizando los trabajos mediante la división del sistema en subzonas que facilitan su planificación y ejecución eficiente.

Gracias a esta plataforma, Aguas de Burgos puede coordinar tanto los trabajos programados -como la limpieza periódica de imbornales- como las actuaciones derivadas de incidencias, integrando ambas en un único sistema que permite priorizar intervenciones y optimizar la respuesta ante problemas como atascos o acumulaciones de agua.

Según explicó la directora técnica de Aguas de Burgos, Miriam Fernández Lara, “esta herramienta nos permite planificar, controlar y registrar todos los trabajos de limpieza e inspección, mejorando la organización y el conocimiento de la red”. Uno de los principales avances es la generación de un histórico digital completo de todas las actuaciones, lo que permite analizar el comportamiento de la red, identificar incidencias recurrentes y priorizar las actuaciones preventivas en aquellas zonas con mayor número de problemas.

La plataforma está además integrada con el Sistema de Información Geográfica (GIS) de Aguas de Burgos, de manera que cada actuación queda asociada a elementos concretos de la red, permitiendo conocer en todo momento qué trabajos se han realizado, cuándo y en qué condiciones, y facilitando la toma de decisiones basada en datos.

La puesta en marcha de esta plataforma supone “un paso decisivo” en la evolución del servicio, al permitir una gestión “más eficiente, organizada y basada en información en tiempo real”, según resaltaron hoy fuentes municipales. “Esto se traduce en una mayor capacidad de anticipación, una reducción de incidencias y una mejora directa en la calidad del servicio prestado a la ciudadanía”, concluyeron.