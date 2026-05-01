La Feria de Lerma consolida su resurgir y evidencia que «el campo tiene futuro»

87 expositores participan este fin de semana en la Feria de Lerma.SANTI OTERO

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Cual veterana renacida, la Feria de Lerma resplandecía ayer a sus 64 ediciones, superado el bache de participación que hace un par de años encendía las alarmas de las administraciones que la impulsan y los devotos de la cita de la comarca y alrededores. El notable incremento de expositores, con 87, y de metros cuadrados de superficie, hasta los 250.000, confirma un resurgir que en la práctica se concreta en un crecimiento que ronda el 60% en apenas un ejercicio. Resucitó, pues, un evento que, como en anteriores ocasiones en su larga trayectoria, ha sabido adaptarse a los cambios. Los fieles percibían el renacer nada más llegar y comentaban que, este año sí, la Feria de Lerma volvía a ser lo que fue, lo que esperaban, ese punto de encuentro en el que conocer de primera mano, tocar si cabe, las propuestas más innovadoras para los retos del sector primario: vehículos agrícolas equipados con las últimas tecnologías, tractores, drones, robots o sistemas de cultivo avanzado.

En ello abundaban con orgullo los representantes de las distintas administraciones, convencidos de que la reactivación de la iniciativa evidencia, precisamente, que «el campo tiene presente, pero también futuro». Así lo indicaba, de hecho, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, que situaba la cita como «un referente autonómico y nacional» por su renovada capacidad para atraer tanto a las principales marcas de maquinaria agrícola como a miles de visitantes, sin ir más lejos, «el año pasado recibió a más de 100.000 personas», recordó. La responsable regional en funciones subrayó además que el reciente impulso responde a un modelo asentado sobre «varios pilares fundamentales» sobre los que, añadía, también descansan las políticas de la propia Junta de Castilla y León en este ámbito. Al respecto, destacó la transferencia de conocimiento, la innovación tecnológica y la promoción de productos de calidad como ejes de desarrollo compartidos.

En este sentido, González Corral puso en valor Digivit, las jornadas celebradas en torno al viñedo y la modernización de la elaboración del vino en los días previos, enmarcadas en una estrategia más amplia para reforzar el posicionamiento del sector agroalimentario de la provincia y de la comunidad.

Ese enfoque, insistió, conecta con las líneas de trabajo de la Administración regional orientadas a mejorar la competitividad. En concreto, en materia de innovación, se refirió a los proyectos recientes en los que se ha trabajado con más de 400 representantes del ámbito agrario, con el objetivo de definir las futuras líneas de investigación. «Se trata de avanzar de la mano del sector para identificar sus necesidades reales y orientar las respuestas», explicó.

Además, significó el papel de la extensión agraria digital, un programa impulsado hace un año para acercar las nuevas tecnologías a agricultores y ganaderos. «Hemos impartido unos 250 cursos», señaló, para incidir en la importancia de la formación como herramienta clave para afrontar los retos actuales del campo, desde la digitalización hasta la sostenibilidad.

Durante su intervención previa a la inauguración oficial de la Feria de Lerma, la consejera también mencionó la campaña de la Política Agraria Común (PAC), cuyo plazo de solicitud se ha ampliado hasta el 15 de mayo. Aprovechó la ocasión para animar a los profesionales a completar los trámites «con agilidad, sin dejarlo para el último momento», pues, recordó, se trata de una herramienta fundamental para la viabilidad de muchas explotaciones.

Junto a ello, puso el acento en la promoción de los productos agroalimentarios, destacando la reciente resolución de ayudas por valor de 11 millones de euros para la difusión del vino en terceros países. «Castilla y León es la comunidad autónoma que más fondos recibe en este ámbito», subrayó, en referencia al potencial de sus bodegas y su vocación exportadora. Sumaba también el impulso de otras iniciativas como la marca Tierra de Sabor, «orientadas a reforzar la presencia de los productos de la comunidad en mercados nacionales e internacionales».

Junto a ella, el presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, se congratulaba por el efecto positivo que, precisó, generaba la implicación de la institución que lidera en el relanzamiento de la Feria de Lerma. Y es que aunque el vínculo siempre ha existido, se reforzaba desde 2024 para revertir el «declive» detectado. «Hoy vemos una cita más viva, que recupera la fuerza que nunca debió perder», celebraba, dando por cumplido el objetivo principal.

Suárez subrayó además el compromiso de consolidar esa presencia en futuras ediciones, apoyada en iniciativas como el congreso Digivit o la participación de productores de Burgos Alimenta en el mercado que completa la oferta con una treintena de puestos. «Queremos que la feria vaya a más», aseguró, convencido de que la suma de esfuerzos institucionales ha generado el «caldo de cultivo» necesario para recuperar el atractivo.

En este sentido, destacó la importancia de la colaboración con la Junta de Castilla y León, dado el peso del sector primario en la economía regional, al tiempo que reclamó una mayor implicación del Gobierno central en cuestiones como la gestión del lobo o la defensa de agricultores y ganaderos en el marco de acuerdos internacionales como Mercosur.

Por su parte, la alcaldesa de Lerma, María del Carmen Castrillo, que ejercía de anfitriona atribuyó la evidente recuperación del evento por excelencia en el calendario local al trabajo de Álvar Gutiérrez, colaborador externo del Ayuntamiento en la organización. Las gestiones y los consejos de este joven agricultor afincado en la Villa Ducal lograban el regreso de las principales marcas comerciales del sector y disparaban el número de expositores. Medidas como la ocupación gratuita del suelo, el refuerzo de la seguridad y la mejora de los servicios facilitaban la participación en un contexto complejo -marcado por los gastos que supone el traslado de la maquinaria- y contribuían a que la feria vuelva a perfilarse como un punto de encuentro clave para profesionales y visitantes. «Estamos súper contentos», aseguraba la regidora lermeña.