El gato de colores que convirtió el caos en ilusión

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Ruth pelea por contener las lágrimas. El brillo en sus risueños ojos la delata. Al mismo tiempo, sonríe. Y todo encaja. Encarna sin pretenderlo la misma historia que relata sobre la llegada del último miembro de la familia que sostiene junto a Diego. Porque 'Sacoseto', el libro infantil recién alumbrado en equipo, es, en la práctica, una extensión de los García Fernández, un compañero de aventuras de las pequeñas Cala y Lis, que nació del caos para inundar su hogar de ternura e ilusión.

«Todo surge en un momento muy intenso: el posparto tras el nacimiento de nuestra segunda hija y la muerte de mi padre apenas dos meses antes. Escribir fue una necesidad, una forma de canalizar lo que sentía. Se convirtió en un refugio», detalla Ruth, madre de esta criatura literaria, inspirada también en su día a día.

Aunque la idea llevaba tiempo rondando la cabeza de esta joven burgalesa, nunca había encontrado el momento idóneo para materializarla. «Siempre me ha gustado leer y desde hace años pensaba en escribir algo, pero no me había lanzado», reconoce. Fue este punto de inflexión vital (en plena tormenta íntima a caballo entre el duelo y la celebración de una nueva vida) el que terminó de empujarla a dar el paso, a emprender un camino creativo que resultó sanador.

Porque la escritura acudió al rescate y, además de perfilarse como vía de expresión inexplorada hasta el momento, abrió un ansiado espacio de calma: «Me ayudaba a desconectar, a centrarme en algo concreto y olvidarme de todo lo demás». A las puertas de aquel lugar propio aguardaba Diego, su marido y apoyo, responsable de dar forma y profundidad a las ideas iniciales esbozadas por Ruth, de pulir el texto y de asumir la parte menos visible, pero imprescindible, del proyecto. «Me encargué de contactar con las editoriales y de toda la parte logística para que el cuento pudiera ver la luz», explica, junto a ella, como siempre en este «larguísimo» proceso. Como cuando de la mano se adentraron en un sector complejo, camino en el que el apoyo de Víctor Adot, su librero de confianza, resultó clave. «Fue el primero en leer el borrador, nos animó y nos ayudó a enfocar la idea y a saber dónde podíamos dirigirnos», recuerdan, profundamente agradecidos. Su experiencia les permitió dar los primeros pasos con mayor seguridad para atreverse a difundir una historia que hasta entonces solo había habitado entre sus cuatro paredes.

Sacoseto habla de cómo afrontar algo tan cotidiano como desafiante: el enfado. Así, a través de la historia de un pequeño gatito de singular nombre y manchas de colores, el relato invita a los más pequeños a entender y gestionar sus sentimientos sin rechazarlos. «Aunque muchas veces se ve como algo negativo, es una emoción tan válida como cualquier otra», explican los autores. Inspirado en su hija mayor, Cala, el cuento pone palabras a situaciones vividas con ella, que muchas familias reconocen, y transforma esas experiencias (que al final, como sospechaban, «daban para un cuento») en herramienta de aprendizaje compartido. ¿Cómo? Toca asomarse a las páginas para comprobarlo y asistir a las lecciones de Bigotes, el abuelo del protagonista, un personaje que guía al pequeño gatito y le ayuda a comprender lo que siente. Inspirado en el padre de Ruth, al que el libro rinde homenaje, su figura se convierte así en un puente entre la emoción y la calma. Es aquí cuando asoma de nuevo un destello en las pupilas de la escritora, al recordar a quien la inspiró, y la emoción aflora al hablar de ese «pedacito de vida» que atesora el cuento.

Las ilustraciones del también burgalés Daniel Duque dan vida a la narración a partir de un primer dibujo de Cala, germen visual de Sacoseto, un detalle que refuerza el citado carácter familiar de la obra.

El título, publicado por la editorial Sar Alejandría en su sello Peonza y presentado en sociedad el pasado 16 de abril, inicia ahora su recorrido más allá del ámbito doméstico. Puede adquirirse a través de la web de la editorial, además de en Amazon y en librerías locales. El próximo 9 de mayo, la historia saltará al formato de cuentacuentos en la librería La Llave, en «una actividad pensada especialmente para los más pequeños» que rematarán con una manualidad.

Además, Ruth Fernández y Diego García estarán presentes a finales de mes en la Feria del Libro, también en contacto directo con los lectores más pequeños, ‘club’ al que pertenecen sus hijas desde antes siquiera de identificar las letras. Porque para esta pareja la literatura infantil ocupa un lugar central en su día a día. Más allá del entretenimiento, la conciben como un mecanismo para acompañar, educar y abrir conversaciones. «Les leemos mucho, desde bebés. El rato del cuento es un momento muy especial, les ayuda a parar, a pensar y a entender lo que sienten», indican, confiados en que su Sacoseto (nombre, por cierto, inspirado en uno de tantos apelativos cariñosos inventados por Diego para Cala, que Ruth anotaba) desencadene tales efectos en otros hogares.

En el suyo, además, ha abierto la espita. Las ideas se acumulan, con varios proyectos ya en marcha que confirman que aquel gatito que llegó para iluminar la oscuridad ha desatado una «bonita» ebullición creativa imposible de frenar. Los dos sonríen, cómplices, y sus miradas relucen, esta vez de pura alegría.