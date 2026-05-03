Una colisión sin heridos provoca tres kilómetros de retenciones en la A-1 en Gumiel de Izán
El tramo entre Burgos y Sarracín registra también retenciones por la limitación a un carril de la circulación
Una colisión entre una furgoneta y un camión complica a esta hora la circulación a la altura del kilómetro 168 de la Autovía del Norte (A-1), en dirección a Burgos, a su paso por Gumiel de Izán, según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León
Burgos
Retenciones kilométricas desde la salida de Burgos hasta Sarracín en la A-1
El Correo de Burgos | El Mundo
Este siniestro, que se saldó sin heridos, provoca a esta hora retenciones de hasta tres kilómetros, por lo que los conductores deben extremar la precaución al transitar por esta zona.
Durante esta jornada también se están registrando retenciones en la A-1, sentido Madrid, entre Burgos capital y Sarracín, como consecuencia de las obras en esa zona que han eliminado un carril de la circulación.