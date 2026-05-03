Una colisión sin heridos provoca tres kilómetros de retenciones en la A-1 en Gumiel de Izán

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Una colisión entre una furgoneta y un camión complica a esta hora la circulación a la altura del kilómetro 168 de la Autovía del Norte (A-1), en dirección a Burgos, a su paso por Gumiel de Izán, según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León

Este siniestro, que se saldó sin heridos, provoca a esta hora retenciones de hasta tres kilómetros, por lo que los conductores deben extremar la precaución al transitar por esta zona.

Retenciones en la A-1 en Sarracín.DGT

Durante esta jornada también se están registrando retenciones en la A-1, sentido Madrid, entre Burgos capital y Sarracín, como consecuencia de las obras en esa zona que han eliminado un carril de la circulación.