Los Bomberos intervienen en un incendio en la antigua peletería Belcla

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Los Bomberos de Burgos intervienen en el incendio de un edificio abandonado en la calle Francisco Salinas, la antigua peletería Belcla. Una intensa humareda ha alertado a los vecinos del entorno, en torno a las 20.45 horas, momento en el que han empezado a entrar varias llamadas en el centro de emergencias del 1-1-2.

En las llamadas se informaba del incendio la antigua peletería Belcla, con una intensa columna de humo que salía del interior como consecuencia de las llamas. En poco tiempo la densa columna de humo se hacía visible desde otras zonas de la ciudad.

Al lugar se desplazaron una autoescala, una autobomba y un vehículo auxiliar de los Bomberos, así como dotaciones de la Policía Local y la Policía Nacional, que acordonaron la zona para que no pasaran vehículos por la calle Francisco Salinas.

Imagen de la intervención de los Bomberos.ECB

El centro de emergencias del 1-1-2 informaba de que no había personas heridas ni afectados por inhalación de humo, y avisaba del incidente a Sacyl-Emergencias, que movilizaba una ambulancia con carácter preventivo.

El trabajo de los Bomberos se centra en el control del incendio desde fuera y en altura, con el despliegue de la autoescala, donde dos efectivos del parque de Burgos atacan las llamas por encima del tejado de la antigua peletería, desde se seguía haciendo muy visible la densa humareda provocada por el incendio.

De hecho, la densidad de la columna de humo provocado por las llamas ha hecho que mientras los efectivos atacaban el fuego desde la autoescala otros compañeros accedieran al interior desde otra parte del edificio para tratar de atacar el foco del incendio. La intervención de los Bomberos ha ido controlando la intensidad del incendio, lo que ha permitido reducir la columna de humo. Pasada una hora, los Bomberos ya controlaban el incendio en una intervención en la que su principal objetivo era evitar que las llamas pudieran afectar al cercano parque del Castillo.

A la espera de saber las causas concretas por las que se ha podido generar el incendio, vecinos de la zona ya habían mostrado sus quejas porque se trata de un edificio que se ha ocupado en ocasiones y en el que se han organizado fiestas.