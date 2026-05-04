De Venezuela a Burgos: La historia de Yajaira y su sueño hecho realidad en 'Petricor. Libros y café'

En el corazón de Burgos ha nacido un refugio literario que evoca al olor a tierra mojada y a páginas recién abiertas. Se trata de ‘Petricor. Libros y café’, el único café literario de la capital burgalesa, ubicado en el Paseo Regino Sainz de la Maza, bajo 4. Un espacio original que «no es solo un negocio» sino el resultado de un viaje de miles de kilómetros y «un deseo profundo de crear un espacio donde los lectores encuentren un hogar en el que compartir su amor por la literatura y los libros».

Así describe este espacio su artífice, Yajaira Angulo Reinosa. Yajaira llegó a Burgos desde la Mérida venezolana para demostrar que «la cultura y el café son un lenguaje universal cuando se trata de encuentros y de momentos para compartir».

Yajaira creó Preticor hace un año dando forma al sueño de su vida.© TOMÁS ALONSO Llegada a España Pero la historia de Petricor comenzó a fraguarse en «las aguas de la incertidumbre». Yajaira llegó a España en 2019, formando parte del éxodo de millones de venezolanos que «salimos de nuestro país para buscar un futuro mejor». En Venzuela se formó como técnico en Turismo y Dirección de Empresas del ámbito turístico. Aunque Madrid era el destino inicial, el azar «o quizás el destino», decidió que finalmente fuera Burgos apenas una semana antes de que saliera de su país natal. Lejos de amilanarse, su integración fue «muy rápida». «Llegué en noviembre y en diciembre ya tenía mi carné de la biblioteca», recuerda con cariño.

Yajaira creó Preticor hace un año dando forma al sueño de su vida.© TOMÁS ALONSO Un sueño hecho realidad A través del teatro amateur y «la calidez» de sus vecinos, Burgos dejó de ser un lugar de paso para «convertirse en mi hogar». De hecho, a pesar de recibir una oferta para trasladarse a Barcelona a trabajar, Yajaira decidió apostar por Burgos.



Tras años de trabajar para terceros, Yajaira sintió el impulso vital de «construir algo propio», un proyecto que «me permitiera sostenerme económicamente sin renunciar a mi pasión por la literatura». Con los ahorros guardados durante unos años y «mucha paciencia», buscó el lugar ideal hasta encontrar un local que, tras un necesario «lavado de cara», se convirtió en el escenario de su sueño.



Yajaira creó Preticor hace un año dando forma al sueño de su vida.© TOMÁS ALONSO Un espacio único y original «El nombre no es casual», asegura. Y es que Preticor «no solo es el olor de la lluvia sobre la tierra» sino «un símbolo del renacer y de la frescura que surge tras la tormenta», explica Yajaira, quien asegura que «desde siempre he tenido claro que mi negocio debía permitirme vivir pero también disfrutar de mi tiempo y de las cosas bonitas de la vida». Así nació un concepto de café alejado del bar tradicional. «Un espacio de música suave y ritmo pausado donde la experiencia se centra en la persona, ya sea en compañía de otros o en el placer de la soledad», asegura.



En Petricor, no hay pinchos ni grifo de cerveza pero sí «café de especialidad, tés y algún que otro vino y cerveza». Los protagonistas son los clientes y los libros y es que, desde su puesta en marcha hace solo un años, Preticor se ha convertido en un hervidero de actividad cultural que huye del bullicio.



Yajaira creó Preticor hace un año dando forma al sueño de su vida.© TOMÁS ALONSO Actividades mensuales Entre sus paredes se celebra, cada segundo jueves de mes, un concurso de microrrelatos «dinámico y participativo», donde los textos se leen en alto y se votan en el momento, con el objetivo de «fomentar la creatividad literaria».



Además, también de forma mensual, se celebra la ‘Fiesta de la lectura’, un encuentro para leer ub rato en silencio y que finaliza con una tertulia compartida entre todos lo presentes. «Cada persona viene con su lectura del momento y después hacemos media hora de tertulia para compartir sobre los títulos escogidos», apunta.



Yajaira creó Preticor hace un año dando forma al sueño de su vida.© TOMÁS ALONSO Clubes de lectura Preticor también acoge varios clubes de lectura. «Actualmente contamos con cuatro grupos, dos internos y dos externos, incluyendo uno dedicado al cine en colaboración con clientes habituales», apunta Yajaira. Por otra parte, la venezolana ha puesto en marcha la actividad ‘Libros itinerantes’, una iniciativa donde «los clientes vienen con uno o varios libros envueltos que intercambian con otras personas de tal forma que muestran sus historias favoritas a desconocidos».