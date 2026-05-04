De Venezuela a Burgos: La historia de Yajaira y su sueño hecho realidad en 'Petricor. Libros y café'
Hace un año que Yajaira puso en marcha el único café literario de la ciudad. Los libros y el café de especialidad son protagonistas de este espacio en el que cada mes se celebra un concurso de microrrelatos, una fiesta de la lectura e intercambio de libros. También acoge a cuatro clubes de lectura
En el corazón de Burgos ha nacido un refugio literario que evoca al olor a tierra mojada y a páginas recién abiertas. Se trata de ‘Petricor. Libros y café’, el único café literario de la capital burgalesa, ubicado en el Paseo Regino Sainz de la Maza, bajo 4. Un espacio original que «no es solo un negocio» sino el resultado de un viaje de miles de kilómetros y «un deseo profundo de crear un espacio donde los lectores encuentren un hogar en el que compartir su amor por la literatura y los libros».
Así describe este espacio su artífice, Yajaira Angulo Reinosa. Yajaira llegó a Burgos desde la Mérida venezolana para demostrar que «la cultura y el café son un lenguaje universal cuando se trata de encuentros y de momentos para compartir».
Llegada a España
Un sueño hecho realidad
Tras años de trabajar para terceros, Yajaira sintió el impulso vital de «construir algo propio», un proyecto que «me permitiera sostenerme económicamente sin renunciar a mi pasión por la literatura». Con los ahorros guardados durante unos años y «mucha paciencia», buscó el lugar ideal hasta encontrar un local que, tras un necesario «lavado de cara», se convirtió en el escenario de su sueño.
Un espacio único y original
En Petricor, no hay pinchos ni grifo de cerveza pero sí «café de especialidad, tés y algún que otro vino y cerveza». Los protagonistas son los clientes y los libros y es que, desde su puesta en marcha hace solo un años, Preticor se ha convertido en un hervidero de actividad cultural que huye del bullicio.
Actividades mensuales
Además, también de forma mensual, se celebra la ‘Fiesta de la lectura’, un encuentro para leer ub rato en silencio y que finaliza con una tertulia compartida entre todos lo presentes. «Cada persona viene con su lectura del momento y después hacemos media hora de tertulia para compartir sobre los títulos escogidos», apunta.
Clubes de lectura
Punto de referencia
Yajaira recuerda que en las redes sociales del local se puede «encontrar toda la información actualizada de la actividades mensuales» que se desarrollan en este rincón burgalés donde el aroma del café y el susurro de las hojas al pasar son protagonistas en medio del caos diario de la ciudad.