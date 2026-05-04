Puro Arte y salud mental para «transformar el dolor en belleza»

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Bajo el evocador lema Una vida para pintar. Una vida para amar. Una vida para soñar, la Asociación Pro Salud Mental Burgos (Prosame) anuncia el regreso, tras un año de «pausa reflexiva», de su concurso de pintura Puro Arte. Una convocatoria que, de cara a su décima edición, vuelve con fuerza con el objetivo de seguir derribando estigmas y demostrando que el proceso creativo es, en sí mismo, una poderosa herramienta de recuperación y expresión para las personas con problemas de salud mental.

Después del impasse de la pasada edición, cuando la entidad burgalesa optó por realizar una gran exposición retrospectiva con obras de años anteriores en el Teatro Principal, el certamen vuelve a la carga con renovada ambición y un mensaje inequívoco de esperanza. Así pues, podrán participar todas las personas vinculadas a asociaciones integradas en la Confederación Salud Mental España y cualquier ciudadano que acredite estar o haber estado en tratamiento por un problema de salud mental grave o prolongado en recursos públicos o privados del país.

Las bases mantienen la filosofía que ha convertido a Puro Arte en un referente: temática y técnica completamente libres, dando alas a una expresión artística sin corsés, donde el único límite es la imaginación y el respeto a las normas de participación. El plazo de presentación de obras, abierto desde el 1 de mayo, se prolongará hasta el 7 de septiembre. Un período generoso pensado para que los creadores puedan trabajar sin prisas, desde el boceto inicial hasta el lienzo definitivo.

Posteriormente, un jurado profesional compuesto por expertos en bellas artes, pintura y salud mental -perfiles que garantizan una mirada sensible y técnicamente rigurosa- asumirá la difícil tarea de seleccionar las piezas que integrarán la exposición final. Esa muestra, uno de los momentos álgidos del otoño cultural burgalés, se llevará a cabo en el Teatro Principal del 8 de octubre al 1 de noviembre, coincidiendo estratégicamente con las actividades conmemorativas del Día Mundial de la Salud Mental que se celebra cada 10 de octubre.

Será en un acto especial, en ese marco público y solemne, donde se desvelen los nombres de los ganadores y se entreguen los galardones. En cuanto a la dotación económica, Prosame trabaja ya en una atractiva bolsa de premios gracias al respaldo de entidades colaboradoras y patrocinadores que, un año más, están mostrando su compromiso con esta iniciativa.

Con esta décima entrega, Puro Arte no solo consolida su trayectoria como concurso nacional de referencia, sino que vuelve a poner el foco en la «capacidad del arte para transformar el dolor en belleza» y «ofrecer a la sociedad un relato distinto sobre la salud mental, alejado de prejuicios y cargado de talento, sensibilidad y verdad».