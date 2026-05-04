Emotivo homenaje de Christian Sasa al pueblo antiguo de Gamonal

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La calle Vitoria suma un nuevo lugar para suma un nuevo punto de interés con la intervención realizada en el número 253, donde la Fundación Círculo ha transformado un espacio destinado a trasteros y garaje en un enclave cultural abierto al barrio de Gamonal gracias al trabajo realizado por el muralista burgalés Christian Sasa.

El diseño rinde homenaje a la memoria y la identidad del antiguo pueblo de Gamonal. El mural reproduce las fachadas de las casas originales en una paleta de tonos grises, «con un efecto de fotografías antiguas» evocando el paso del tiempo y la huella de la historia en el entorno urbano actual. En contraste, una escena llena de vida emerge en una de las esquinas del mural: la figura de una niña sonriente, representada en color, que sostiene en su mano la flor del gamón.

Este elemento simbólico introduce un diálogo entre pasado y presente, aportando calidez, esperanza y arraigo a la composición. Christian Sasa explica que la elección de este diseño pone el foco en la identidad del barrio, «que perdure la memoria de la planta que dio origen a su nombre para las futuras generaciones».

Mural de Christian Sasa en Gamonal.ECB

Con esta intervención, la Fundación Círculo refuerza su compromiso con la creación contemporánea y la puesta en valor del patrimonio cultural, apostando por artistas de primer nivel internacional y proyectos que conectan con la ciudadanía.

La obra de Christian Sasa no solo transforma el espacio urbano, sino que invita a la reflexión sobre la memoria colectiva y la evolución de los barrios, consolidándose como un nuevo referente visual y cultural en la ciudad. Sasa es un artista urbano y muralista burgalés, considerado uno de los más destacados a nivel internacional en su disciplina. Su obra, centrada en la figura humana y el uso expresivo del color, le ha llevado a participar y ser reconocido en importantes certámenes de arte urbano.