Muere un trabajador de Burgos en las obras de la circunvalación de Valladolid

Lugar del accidente donde un trabajador ha perdido la vida en las obras de la VA20.PHOTOGENIC

Publicado por Raúl Ruano Valladolid Creado: Actualizado:

Tragedia en las obras de humanización de la VA-20. Un accidente laboral acaba con la vida de uno de los trabajadores, un camión golpeó a un operario que terminó perdiendo al vida, según señalan desde el 112 de Castilla y León. La víctima tenía unos 60 años.

El suceso se ha producido en el punto kilométrico 10,300 de la ronda interior de Valladolid, a la altura del cruce con la calle Cobalto. El suceso se producía minutos antes de las 11.22 horas, cuando llegaba una llamada al Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

La víctima es Tomás Vicente, 'Chango', de 63 años, como así se conocía al fallecido, era natural de Salas de los Infantes (Burgos) y tenía una dilatada trayectoria profesional "y llevaba toda la vida vinculado a la empresa Ferrovial, donde ejercía como encargado y, además, tenía previsto jubilarse el próximo año".

"Es un día de luto en la ciudad de Valladolid". Así describe la secretaria general de UGT Fica Castilla y León, Sandra Vega, el accidente laboral en el que un trabajador ha perdido la vida en las obras de la VA-20 en Valladolid.

Tomás Vicente de 63 años fue atropellado por un camión de la obra y desde UGT reclaman "más control, más inversión en seguridad y sanciones para los responsables de una nueva muerte en el trabajo". "El operario fue alcanzado por la parte trasera de la cabeza tractora de un vehículo que trabajaba en la infraestructura", explican desde CCOO sobre cómo se produjo el fatídico accidente.

"No estamos ante un accidente aislado, estas son las consecuencias de una gestión nefasta", critica Vega y añade que "solo se priorizan los plazos, los presupuestos y las apariencias por encima de lo que debería de ser lo prioritario, la seguridad y la vida de los trabajadores y las trabajadoras".

"Las obras no pueden ser espacios de riesgos permanentes", denuncia la secretaria general de UGT Fica Castilla y León. En un audio remitido a los medios remarca que "siempre falla algo tan esencial como la protección de quienes están allí jugándose la vida". "No se cumplen protocolos de seguridad, ni señalización ni coordinación en los trabajos", sentencia.

CCOO traslada sus condolencias a familiares y allegados mientras insiste "en la necesidad de extremar las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales, especialmente en entornos de obra con presencia de maquinaria pesada, para evitar que tragedias como esta vuelvan a repetirse".

“El estricto cumplimiento de la prevención de riesgos laborales no puede ser negociable; en entornos con concurrencia de empresas, la coordinación de actividades debe ser real, efectiva y permanente para garantizar que ninguna tarea se realice sin las condiciones de seguridad adecuadas”, subraya Fernando Fraile, secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO CyL.

Por su parte desde Ferrovial, la empresa encargada de llevar a cabo la llamada humanización de la VA-20, se señala a este periódico que no se van a realizar declaraciones tras conocer este trágico suceso.