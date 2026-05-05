Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Fórum Evolución Burgos prevé superar los 10.000 asistentes a lo largo de esta semana, en el marco de una programación que combina un congreso de carácter internacional, iniciativas educativas y música en directo.

Esta intensa actividad se enmarca en la programación prevista para el mes de mayo, que suma 27 eventos y alcanza una previsión global superior a los 28.000 asistentes.

En este contexto, el Fórum Evolución acoge desde hoy y hasta mañana 6 de mayo el I Congreso Internacional de Digitalización Forestal (Cidifor). El encuentro reúne a cerca de 350 participantes, entre delegados nacionales y europeos así como a 26 empresas expositoras. Organizado por la Red de Tecnología Forestal (RetechFOR), el congreso aborda los avances en digitalización aplicada a la gestión forestal, con especial atención a la prevención de incendios, el desarrollo tecnológico y el impulso de la bioeconomía.

Por otro lado, y en el ámbito educativo, el Fórum acoge estos días una nueva edición del proyecto Cantania, impulsado por la Fundación Caja de Burgos, que reúne a más de 5.500 asistentes y cuenta con la participación de 1.400 escolares de 27 centros educativos de la ciudad.

A través de cuatro funciones que se desarrollarán hasta el jueves día 7 y con aforo prácticamente completo, los alumnos interpretan la cantata El Último Reloj, una propuesta artística que combina música en directo, voces solistas y una puesta en escena de carácter pedagógico.

Precisamente el jueves 7 se concentrarán varias de las propuestas destacadas de la programación. En esa jornada se desarrollará una iniciativa divulgativa centrada en el eclipse solar del 12 de agosto, con dos charlas a cargo de la Asociación Astronómica de Burgos y sesiones de planetario inmersivo con recreaciones del cielo y explicaciones guiadas por especialistas.

Además, ese mismo jueves, a las 19:00 horas, el espacio Burgos Industria acogerá una nueva sesión del ciclo Los Jueves de la Industria, una iniciativa que, con carácter semanal, continúa reforzando su papel como foro de referencia para visibilizar la industria, fomentar la colaboración y acercar el conocimiento a la realidad empresarial de la ciudad.

En el marco de las actividades vinculadas al eclipse solar, la programación tendrá continuidad el viernes 8 con la actividad Vino y estrellas, una propuesta que relaciona astronomía con cultura vitivinícola a través de una cata guiada y la participación de expertos en distintas disciplinas.

La música, protagonista del fin de semana

La música en directo tendrá un protagonismo destacado el sábado 9 en la Sala Negra del Fórum Evolución, con motivo del 135 aniversario de Diario de Burgos. La jornada reunirá a tres bandas burgalesas -Black TV (13:00 horas), The Mañana Culture y Luna Club (a partir de las 18:30 horas)— en una propuesta centrada en el rock y que pone el foco en la escena musical local vinculada a la trayectoria del periódico. La entrada será libre hasta completar aforo.

Al día siguiente, el domingo 10, la programación continuará con el V Encuentro de coros infantiles, juveniles y escolares BurgosEnCanto, que reunirá a cerca de medio millar de voces sobre el escenario del auditorio del Fórum Evolución.

El concierto, que agotó sus localidades en pocas horas, contará con 1.400 espectadores e incluirá el estreno del cuento musical Dijo el ratón a la luna, en una cita que pone en valor el trabajo coral en el ámbito educativo.