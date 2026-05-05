El Gobierno destina 12 millones para la protección forestal en Castilla y León

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

«La digitalización forestal ya no es una cuestión del futuro, sino una necesidad del presente para prevenir incendios, anticipar riesgos, proteger la biodiversidad y gestionar de una manera más inteligente nuestro territorio». Así resumía este martes el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, la razón de ser del proyecto RetechFOR, que cuenta con una dotación de 12,45 millones por parte del Ejecutivo central para la implementación progresiva de nuevas tecnologías con el fin de evitar que los bosques sean pasto de las llamas y «poner en valor el medio rural».

Tras habilitarse una partida de unos 28 millones de euros procedentes en un 75% de fondos europeos, la Junta de Castilla y León y el Gobierno de Canarias trabajan codo con codo para gestionar su patrimonio natural con mayor efectividad gracias al uso de herramientas de inteligencia artificial, robótica o aplicaciones satelitales. De hecho, ya se han puesto en marcha diferentes estrategias para mejorar la «toma de decisiones» al convertir los espacios naturales de ambas comunidades en «datos planificables».

Con las tecnologías más punteras del mercado sobre la mesa, Burgos acoge hasta este miércoles la primera edición del Congreso Internacional de Digitalización Forestal (Cidifor) en el Fórum Evolución. Presente en su inauguración, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aseguró que el Ejecutivo autonómico activará nuevos protocolos para «garantizar la mejor seguridad de nuestros montes» con el fin de «transformar el medio rural».

El congreso, con más de 400 asistentes procedentes de distintos puntos de España, Alemania, Reino Unido, Pakistán, Ecuador, Uruguay, Países Bajos o Estados Unidos constituye un punto de encuentro en el que administraciones públicas, universidades y empresas analizan y comparten «numerosos ámbitos de actuación». Entre ellos, según precisó Quiñones, acciones encaminadas a «nutrir a la industria maderera de forma sostenible y certificada».

Más allá del objetivo de afianzar una «mejor gestión» y el «desarrollo económico y social del territorio rural», el titular regional de Medio Ambiente destacó la puesta en marcha de medidas enfocadas a la prevención y extinción de incendios forestales como el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal) y el sistema de información diaria Inforcyl. Del mismo modo, valoró de forma muy positiva la Estrategia de Especialización Inteligente de Castilla y León (RIS3) para «maximizar» el uso de nuevas tecnologías y adaptarse a los cambios meteorológicos que afectan de lleno al ecosistema.

Sen, por su parte, hizo hincapié en la importancia de RetechFOR a la hora de «proteger nuestros pueblos, nuestros montes y a las personas que trabajan y viven en ellos». Se trata, a su juicio, del «camino correcto» porque «no podemos quedarnos mirando cómo ocurre un incendio» sino de intervenir previamente para evitar que el fuego arrase con todo.