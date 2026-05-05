La Cátedra “Mª Josefa Arnáiz” inicia una nueva etapa para reforzar la transferencia entre universidad, empresa y sociedad

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La Cátedra Empresa y Sociedad “Mª Josefa Arnáiz” de la Universidad de Burgos ha comenzado hoy una nueva andadura orientada a fortalecer la transferencia de conocimiento y el diálogo entre el ámbito académico, el tejido empresarial y la sociedad.

Su directora, Sonia Marcos Naveira, destacó su valor como instrumento al servicio de la sociedad “Universidad, empresa y ciudadanos somos actores de un mismo ecosistema en el que la creación, la aplicación y la difusión de conocimiento nos va a ayudar a construir sociedades mejores para todos”.

Fruto de la cooperación entre la Universidad de Burgos y la Fundación Caja Círculo, la Cátedra también cuenta con la colaboración de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Emilio de Domingo Angulo, presidente de la Fundación Círculo Burgos, subrayó la necesidad de proyectar el conocimiento más allá del ámbito académico al afirma que “esto tiene que ser la transferencia del conocimiento hacia la sociedad. Todo lo que se investiga, los frutos que están dando cantidad de proyectos dentro del seno de la Academia, eso tiene que trascender”. Asimismo, puso en valor la recuperación de la iniciativa tras superar diferentes vicisitudes, como la crisis económica, la transformación del sistema bancario y la pandemia, y el empeño en su recuperación para “trascender más allá de las aulas”.

En la misma línea, el vicerrector de la Universidad de Burgos incidió en la función social de la institución “función que alcanza pleno sentido cuando ese conocimiento se pone al servicio de la sociedad, contribuye al desarrollo social y económico sostenible y genera colaboraciones con su entorno”.

También se recordó la figura de Josefa Arnáiz, “Pepita”, que da nombre a la Cátedra, como pionera y mujer referente en su campo que impulsó la transformación de la escuela de Comercio de Burgos hasta llegar a ser la actual Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. “Profesora vocacional, intuitiva, integrada en su sociedad, que ha sido un gran ejemplo para todos los docentes de la Universidad”, como la definió Sonia Marcos.

La sesión celebrada hoy bajo el título 'Respuestas a los retos del tejido empresarial y social' ha reunido a expertos de los ámbitos institucional, académico y empresarial que abordaron las oportunidades de financiación para la innovación, la transferencia universidad-empresa y casos prácticos en el ámbito industrial.

Intervinieron Virginia Santamaría, del ICECYL, quien expuso los instrumentos de apoyo a la I+D para pymes; personal técnico de la OTRI de la Universidad de Burgos, que presentó vías de financiación nacional y europea; y Silvino Fernández, de ArcelorMittal, que compartió experiencias de colaboración en la industria del acero. También participó personal investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que dio a conocer sus líneas de trabajo y su potencial de transferencia.

A esta jornada seguirán otras dos. La primera, en septiembre, se centrará en la optimización de la movilidad y el transporte en Burgos. La tercera, ya en noviembre, estará dedicada a las oportunidades de colaboración con el tercer sector, especialmente con las entidades sin ánimo de lucro.