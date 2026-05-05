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Un intoxicado en Burgos tras encender un horno recién limpiado con productos químicos

El 112 moviliza a los Bomberos para inspeccionar las causas del suceso

Atienden a una persona por inhalación de humo tóxico en Burgos

Atienden a una persona por inhalación de humo tóxico en BurgosTOMAS ALONSO

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Una persona resultó intoxicada este martes en Burgos al inhalar el humo generado en un horno que acababa de encender justo después de limpiarlo con productos químicos

El suceso tuvo lugar en torno a las 17:50 horas en un domicilio del barrio de San Cristóbal. Según la información remitida por el 112, la persona afectada manifestaba molestias en la garganta y el pecho a raíz de la ingesta de humo. 

Aparte de avisar a la Policía Local de lo ocurrido, también se movilizó al Cuerpo de Bomberos para analizar las causas del suceso y a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que envió una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico al lugar de los hechos. 

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