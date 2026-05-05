Publicado por Felipe Ramos Valladolid Creado: Actualizado:

Un burgalés, a bordo del crucero del hantavirus. Entre las 147 que viajan en el barco de lujo ‘MV Hondius’ se encuentra esta persona natural de Burgos y de la que se desconoce la edad, ni tampoco se sabe cuándo subía al crucero que realizaba su travesía por el Atlántico Sur y en el que fallecían tres personas a causa del hantavirus. Lo que sí se tiene constancia es que este burgalés, cuya identificación se conocía a través de su DNI, no presenta a día de hoy síntomas del virus, según las fuentes del Ministerio de Sanidad a las que ha tenido acceso este periódico.

Era el propio Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y también el Sivies, el Sistema para la Vigilancia en España del Centro Nacional de Epidemiología, quienes informaban a la Junta de Castilla y León de la presencia en el barco del viajero de Burgos, a la vez que insistían en que no presentaba síntomas de hantavirus.

A la espera de la llegada del barco a Canarias donde llegará en tres o cuatro días una vez que se evacúen del mismo la personas que precisen de atención urgente, tal y como acaban de acordar a última hora de este martes la OMS y el Ministerio de Sanidad, lo que sí está claro es que este burgalés, si su lugar de residencia es en Burgos, deberá guardar cuarentena en su domicilio, ya que no presenta síntomas, al menos durante varias semanas, a decir de las mismas fuentes consultadas por este periódico.

El hantavirus presenta una incubación de dos o tres semanas y para sufrir un contagio se tiene que haber producido un contacto muy cercano e íntimo, en palabras de las misma fuentes

Sobre la situación del barco, desde el Ministerio de Sanidad, según publica El Mundo, se proponía este martes evacuar en Cabo Verde a los casos sintomáticos y los contactos de alto riesgo que viajan en el crucero y que después el barco continúe, sin efectuar escala en Canarias. «Se va a intentar que en Cabo Verde se evacúen los casos sintomáticos y los contactos de alto riesgo (hay uno identificado, y se evaluará si hay otros más)», según la información del Ministerio de Sanidad recogida por El Mundo.

Previamente desde la OMS se señalaba que el plan pasaría porque el crucero siguiera rumbo hasta las Islas Canarias para allí ser desinfectado tras realizar una «investigación epidemiológica completa», incluyendo una evaluación del riesgo de los pasajeros.

La Organización Mundial de la Salud sospecha que hubo transmisión del hantavirus entre personas a bordo del crucero MV Hondius que se encuentra atracado en Cabo Verde y en el que han fallecido tres pasajeros, y donde ha elevado hasta siete el número de posibles afectados.

«Teniendo en cuenta la duración del período de incubación del hantavirus, que puede variar entre una y seis semanas, suponemos que se infectaron fuera del barco, y creemos que podría haber habido una transmisión interhumana, entre personas en contacto muy estrecho», aseguraba según informa El Mundo Maria Van Kerkhove, directora de preparación y prevención ante epidemias y pandemias de la OMS.

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus se trata de una enfermedad zoonótica grave, que se transmite principalmente de animales a humanos y que está causada por un virus que portan principalmente ciertos tipos de roedores silvestres.

En las personas puede provocar enfermedades respiratorias potencialmente mortales, como el síndrome pulmonar por hantavirus (SPHV), o afectar los riñones en lo que se conoce como fiebre hemorrágica con síndrome renal.

Los síntomas, que pueden tardar varias semanas, hasta ocho incluso, en aparecer tras la exposición, comienzan de forma similar a una gripe con fiebre alta y escalofríos. A eso se le añaden dolores musculares intensos, fatiga, dolor de cabeza, náuseas o vómitos. En su fase más crítica, el hantavirus produce dificultad respiratoria severa, debido a que los pulmones se llenan de líquido.