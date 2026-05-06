Ibercaja gana 86 millones hasta marzo impulsada por el crédito y los fondos de inversión

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Ibercaja cerró el primer trimestre de 2026 con un beneficio neto de 86 millones de euros, un 1,8% más que en el mismo periodo del año anterior. La entidad mantiene una evolución positiva en el inicio del ejercicio gracias al crecimiento del crédito, el avance de los recursos de clientes y la mejora de sus principales indicadores de solvencia y calidad del balance.

El crédito impulsa el crecimiento del negocio de Ibercaja

El banco alcanzó un volumen de negocio de 110.834 millones de euros entre enero y marzo, un 5,2% más que un año antes. Este crecimiento se explica, en buena parte, por el comportamiento del crédito sano, que aumentó un 4,9% interanual y registró su mayor ritmo de expansión de los últimos años. La entidad atribuye esta evolución al impulso de la financiación a empresas, pymes y autónomos, así como a su actividad en préstamos para la compra de vivienda.

La financiación a empresas no inmobiliarias fue uno de los principales motores del trimestre. Las nuevas formalizaciones en este segmento crecieron un 33,6% respecto al primer trimestre de 2025, mientras que el volumen de circulante negociado avanzó un 7,8%. Con ello, el saldo de crédito a empresas no inmobiliarias alcanzó los 8.169 millones de euros, un 7,4% más que un año antes.

La financiación hipotecaria mantiene su fortaleza en el arranque de 2026

También mantuvo un buen comportamiento la actividad hipotecaria. La firma de préstamos para adquisición de vivienda aumentó un 8,7% interanual, por encima del avance del sistema, que se situó en el 6,4% en febrero. El banco concentró el 59% del nuevo crédito a vivienda en Madrid y el Arco Mediterráneo, dos zonas prioritarias dentro de su estrategia de crecimiento.

Los fondos de inversión sostienen el avance del ahorro gestionado

En el lado del ahorro, los recursos minoristas llegaron a 80.236 millones de euros, un 5,3% más que en marzo del año anterior, pese al efecto de la volatilidad de los mercados en los tres primeros meses del ejercicio. La gestión de activos y los seguros de vida sumaron 45.183 millones, equivalentes al 56% de los recursos de clientes de la entidad.

Los fondos de inversión tuvieron un papel especialmente relevante. Su saldo creció un 9,2% interanual, hasta 30.200 millones de euros, apoyado en 414 millones de entradas netas. Esta cifra representa el 7,8% de las nuevas aportaciones registradas por el conjunto del sistema.

El margen de intereses vuelve a crecer y mejora los ingresos recurrentes

La mejora de la actividad también se trasladó a los ingresos. Los ingresos recurrentes aumentaron un 5,3%, hasta 329 millones de euros. El margen de intereses creció un 5,8%, hasta 165 millones, favorecido por la aportación de la actividad mayorista y por el cambio de tendencia en el margen de clientes. Por su parte, las comisiones netas avanzaron un 8,6%, hasta 134 millones, impulsadas por el mayor volumen en productos de gestión de activos, seguros, actividad con empresas y medios de pago.

Sede de Ibercaja en BurgosSANTI OTERO

Los gastos de explotación subieron un 7,3%, principalmente por el aumento de los costes de personal. La entidad incluye en esta partida un gasto adicional de 7 millones de euros por un pago a la plantilla con motivo de su 150 aniversario, que se celebrará el 28 de mayo. Sin ese efecto, los gastos de personal habrían crecido un 2,1% y los gastos de explotación, un 3,2%.

La rentabilidad anualizada sobre fondos propios tangibles, medida por el ROTE, se situó en el 11,8%, por encima del objetivo superior al 10% recogido en el Plan Estratégico “Ahora Ibercaja”. El beneficio después de impuestos alcanzó los 86 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,8% frente al primer trimestre de 2025.

Ibercaja refuerza solvencia y reduce su exposición problemática

Ibercaja también reforzó sus indicadores de solvencia y calidad de activo. El ratio CET1 Fully Loaded se situó en el 14,2% y el Capital Total Fully Loaded alcanzó el 18,5%. La tasa de mora bajó al 1,2%, frente al 2,7% del sistema, mientras que la exposición problemática, formada por dudosos y activos adjudicados, se redujo hasta 549 millones de euros, un 21,4% menos que un año antes. La cobertura de estos activos se elevó al 95,7%.

La entidad mantiene además una posición de liquidez holgada, con un ratio LCR del 233,1% y un NSFR del 143,0%. El ratio de crédito sobre depósitos se situó en el 87,2%, dentro de una estructura de financiación apoyada mayoritariamente en depósitos de clientes.