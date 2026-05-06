Detenido por robar en un vehículo en la calle Guardia Civil

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Local han detenido a un hombre de 51 años por la comisión de un robo con fuerza en un vehículo que estaba estacionado en la calle Guardia Civil.

Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes 1 de mayo cuando se recibió un aviso en la sala 092 de la Policía Local en el que un ciudadano informaba cómo había observado a un hombre, del que aportó sus características, rompiendo la ventanilla de un coche estacionado y posteriormente accediendo a su interior.

De inmediato agentes adscritos a la Unidad de Protección Ciudadana –UPC– localizaron el citado vehículo que presentaba una ventanilla fracturada y el interior totalmente revuelto, pudiendo observar también como había manchas de sangre alrededor de los restos de la ventanilla.

Procedieron entonces a dar aviso al resto de patrullas y a realizar un patrullaje por la zona localizando, en la Plaza Virgen del Manzano, a un hombre que coincidía con la descripción aportada por el testigo. En el posterior registro se encontraron varios enseres, así como diversas herramientas de las que no pudo dar razón. Tras informar de lo sucedido al titular del vehículo y personarse en el lugar, pudo verificar que los objetos hallados en posesión de esta persona habían sido sustraídos de su coche, por lo que los agentes de la Policía Local procedieron a su detención.