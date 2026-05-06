La Universidad de Burgos y Antolin impulsan la universidad corporativa en la región, con el apoyo de la Junta

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Antolin y la Universidad de Burgos han firmado hoy un protocolo general de actuación para el desarrollo de la Universidad Corporativa Antolin, una iniciativa orientada a impulsar, conectar y proyectar el conocimiento interno de la compañía, potenciar la transformación y reforzar el desarrollo del talento como palanca de transformación y competitividad, que convierte a la UBU en la sede de la primera universidad corporativa de Castilla y León.

El acuerdo establece un marco de colaboración entre Antolin y la Universidad de Burgos a través de la Unidad de Formación Integral Corporativa Empresarial, UNICE. Esta unidad está integrada en el Laboratorio de Innovación Universidad Empresa de la UBU, ubicado en el polígono docente de Río Vena, y tiene como objetivo fomentar la colaboración estratégica con el sector industrial y multinacional del entorno, mediante actividades formativas de alto valor añadido para las empresas.

La Universidad Corporativa Antolin, que cuenta con una financiación de medio millón de euros de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, nace con la vocación de agrupar el conocimiento y las necesidades de aprendizaje actuales y futuras de la compañía, tanto en materias funcionales como estratégicas. El proyecto creará un espacio de formación integral que permitirá avanzar hacia un modelo más estructurado, global y sostenible de gestión del conocimiento, alineado con la estrategia de la compañía, su cultura corporativa y las nuevas exigencias del sector de la automoción. Entre los ámbitos de colaboración previstos se encuentran la transición digital y la inteligencia artificial, la excelencia operacional en procesos productivos, la transformación cultural y el liderazgo.

La firma ha tenido lugar en la sede central de Antolin en Burgos, en un acto institucional que ha contado con la participación de Emma Antolin, presidenta de Antolin; José Miguel García, rector de la Universidad de Burgos; y Jesús Blanco Martínez, gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León. También han participado Cristina Blanco, CEO de Antolin; Verónica Calderón, vicerrectora de Investigación, Transferencia e Innovación de la Universidad de Burgos; Jesús Blanco, gerente del ECyL; Roberto Saiz, delegado territorial de la Junta en Burgos; y Jorge Izquierdo, director general gerente de la Fundación UBU.

Para el rector, José Miguel García, la firma de este protocolo “reafirma la vocación de servicio público de la Universidad de Burgos, su compromiso con la transferencia de conocimiento poniendo el foco en el valor de las personas y su papel como agente activo en el desarrollo económico de nuestro entorno. La Universidad Corporativa Antolin, con sede en nuestro campus y la primera de este tipo en la región, nace con la ambición de convertirse en un referente en formación avanzada, en desarrollo de talento y en impulso de innovación”.

Según palabras de Emma Antolín, presidenta de Antolin: “El sector del automóvil va a cambiar más en los próximos diez años que en los cincuenta anteriores y, aunque la tecnología será decisiva, la diferencia la marcará la capacidad de las personas para aprender, adaptarse y liderar ese cambio. La Universidad Corporativa Antolin nace para preparar a nuestros equipos ante el futuro, conectando el conocimiento que hemos construido como compañía con las nuevas capacidades que exige la industria”.

Ernesto Antolín, durante su intervención, ha destacado el valor simbólico de poner en marcha este proyecto en Burgos, origen de la compañía. “Nuestra historia está profundamente ligada a esta tierra. Aquí nacimos, aquí crecimos y desde aquí dimos el salto al mundo. Burgos no es solo nuestro origen; es parte de nuestra identidad. Por eso, iniciativas como esta Universidad Corporativa tienen un significado especial”, ha señalado.

Por su parte, Cristina Blanco, CEO de Antolin, ha subrayado que la iniciativa responde a la necesidad de preparar a la organización para un entorno de cambio constante. “La Universidad Corporativa Antolin nace con una ambición clara: estructurar, conectar y proyectar todo el conocimiento que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra historia. Pero, sobre todo, nace con una vocación de futuro. Un futuro que depende, en gran medida, de nuestra capacidad para atraer, desarrollar y hacer crecer el talento”, ha afirmado.

El proyecto se enmarca en la apuesta de Antolin por las personas, el aprendizaje continuo y la transferencia de conocimiento entre generaciones, regiones y áreas de la compañía. En este sentido, la Universidad Corporativa se concibe como un ecosistema de aprendizaje global, capaz de conectar perfiles diversos, impulsar nuevas metodologías formativas y reforzar la colaboración interna como palanca de crecimiento.

La iniciativa contempla un despliegue progresivo. En la segunda mitad de 2026 está previsto poner en marcha una experiencia piloto con los Learning & Mentoring Labs, orientados al desarrollo de contenidos de liderazgo transversal y a la mentoría como herramienta de aprendizaje y crecimiento. Entre los primeros programas previstos figuran iniciativas vinculadas al liderazgo, la perspectiva global, la inteligencia artificial, la cultura corporativa y la colaboración entre generaciones.

Con la Universidad Corporativa Antolin, la Universidad de Burgos refuerza su compromiso con el desarrollo del talento desde Castilla y León con un concepto global, en colaboración con la mayor multinacional española con sede en Castilla y León, fijando un hito para la región.