Detenido al salir de una iglesia de Burgos un ladrón reincidente en busca y captura

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La Policía Nacional de Burgos localizó y detuvo el pasado domingo 3 de mayo a un joven, con numerosos antecedentes por robo, sobre el que pesaba una orden de ingreso en prisión dictada por el Juzgado de lo Penal número 3 de la capital.

La actuación policial se produjo en las inmediaciones de la calle Madrid sobre las 2 de la tarde. Un agente fuera de servicio, conocedor de las circunstancias de este sujeto y de su requisitoria judicial de busca y captura en vigor, lo reconoció cuando accedía a una iglesia. Sin perderlo de vista, dio aviso al 091 para que sus compañeros se dirigiesen de inmediato al lugar.

Personadas instantes después varias dotaciones uniformadas, se procedió practicaron su detención y traslado a Comisaría. Según fuentes policiales, los agentes encargados de la investigación de delitos contra la propiedad buscaban a este joven por su participación en el hurto de un teléfono móvil,el pasado 19 de abril, en el interior de un local de ocio de la plaza de La Flora. Dicha sustracción la cometió en colaboración con otro individuo, también arrestado. Además, se le atribuye la sustracción de una herrada de cobre valorada en 500 euros, situada en el hall de un céntrico hotel del casco histórico de la ciudad.

Cabe destacar además que este individuo es el presunto responsable de varios de los últimos robos cometidos en el interior de vehículos estacionados en garajes del centro de la ciudad, utilizando extintores, por los que ya fue detenido y puesto a disposición judicial.