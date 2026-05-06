El Ayuntamiento de Burgos establece servicios mínimos en las escuelas infantiles municipales ante la convocatoria de huelga

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La Gerencia Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos ha establecido servicios mínimos en las escuelas infantiles municipales ante la convocatoria de huelga de los sindicatos CGT y CCOO prevista para mañana jueves, 7 de mayo. La convocatoria de huelga afecta a toda la educación de 0 a 3 años y, por lo tanto, a las escuelas infantiles municipales de Villalonquéjar, Río Vena, Gigantillos y Pequeño Cid.

Los cuatro centros municipales estarán dotados mañana de servicios mínimos, en el mismo sentido que ha hecho la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. Todo ello en aras de garantizar la prestación de este servicio esencial para la conciliación de la vida familiar y laboral. Por ello, los padres que lo deseen podrán llevar a sus hijos a las escuelas infantiles municipales, según informaron fuentes municipales a través de un comunicado recogido por Ical.