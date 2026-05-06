El Consejo Social de la UBU premia la excelencia de estudiantes, docentes, personal técnico y egresados

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El Consejo Social de la Universidad de Burgos ha entregado hoy sus premios a estudiantes, Personal Docente e Investigador, Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios y a Alumni UBU en su XIV edición. Su presidente, Luis Abril, ha subrayado el elemento principal sobre el que giran estos premios, que no es otro que “el trabajo bien hecho, la excelencia y la búsqueda de la perfección” en diferentes ámbitos profesionales.

En su diálogo con el presidente de ACHM Hotels by Marriott, Antonio Catalán Díaz sobre 'La búsqueda de la excelencia' ambos han subrayado la necesidad de integrar a los equipos de trabajo. Catalán ha afirmado que “no hay éxitos individuales, siempre son colectivos”, poniendo de relieve la participación y protagonismo que trata de facilitar a las 5.000 personas que componen la “gran familia AC”, y ambos han reflexionado sobre la importancia de la cultura corporativa, esa “forma de hacer” que debe trasladarse y hacerse entender a todos los miembros de la organización. El presidente de ACHM Hotels by Marriott ha reconocido la época convulsa y grandes retos a los que se enfrenta actualmente la juventud, “mucho más preparada que nosotros pero que tiene también muchas más dificultades que nosotros”, ha admitido, al tiempo que ha recordado la necesidad de aprender de cada derrota. “Fracasas cada día”, ha apuntado Catalán, “pero la clave es levantarse”.

Por su parte, el rector de la Universidad de Burgos, José Miguel García, ha recordado que el mayor valor de la cualquier institución está en las personas que la conforman, y que el objetivo de la Universidad no es otro que el de “contribuir al desarrollo socioeconómico de su entorno, también por iniciativa propia, pero fundamentalmente escuchando cuáles son las necesidades del tejido socioeconómico”.

En la categoría de Personal Docente e Investigador el Consejo Social ha reconocido el trabajo de Rocío Barros García, Diego Soto Gómez, Patricia de la Fuente Gamero, Andrea Martín Pablo, María Medrano García, Elena Clavel Millán, Aqib Hassan Ali Khan, Alberto Soto Cañas, José Carlos Castilla Alcántara y Blanca Velasco Arroyo por el trabajo “Salud del suelo”, en el que se recoge el aporte realizado por el grupo ICCRAM-EST, avalado por diversas publicaciones científicas y que participa en 8 proyectos europeos y nacionales de alto impacto sobre optimización de biodiversidad microbiana del suelo y sus funciones ecológicas. El objetivo de estas iniciativas es fortalecer la salud del suelo y la producción agrícola, la biorremediación de suelos contaminados en zonas rurales y urbanas y la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza con principios de bioeconomía circular. A este trabajo conjunto de alta calidad científica se le suma una la intensa actividad de divulgación y transferencia, acercando la ciencia del suelo y la biotecnología aplicada a la salud del suelo tanto a la sociedad como al tejido empresarial las acciones de restauración ya implementadas en colaboración con administraciones y empresas, como en la mina de Santa Marta o os suelos de Sargentes de la Lora. El proyecto presenta también una fuerte dimensión social, fomentando la participación ciudadana y la educación ambiental a través de iniciativas de ciencia ciudadana y de cocreación con actores locales y el refuerzo del compromiso institucional con acciones como la firma del Manifiesto de la Salud del Suelo con la Diputación de Burgos y Sodebur. El accésit ha sido para Ana Isabel Sánchez Iglesias, Jessica Fernández Solana, Mirian Santamaría Peláez, Carla Collazo Riobo, Jerónimo González Bernal, Josefa González Santos, Rodrigo Vélez Santamaría, Álvaro García Bustillo y José Miguel Rodríguez Ferrer por “Tecnología contra la fragilidad en el medio rural: intervención y apoyo domiciliario para reducir la fragilidad y promover el bienestar de las personas mayores”, un proyecto desarrollado por un equipo multidisciplinar de la Universidad de Burgos que utiliza tecnología innovadora para mejorar la calidad de vida de las personas mayores en zonas rurales. A través de dispositivos digitales y apoyo domiciliario, permite monitorizar su salud, prevenir situaciones de riesgo y fomentar su autonomía y también facilita la conexión con profesionales y familiares, reduciendo el aislamiento social, contribuyendo además a la lucha contra la soledad no deseada, una cuestión prioritaria en las políticas de la Consejería de Familia y Política Social. En este sentido, el proyecto no solo atiende necesidades sanitarias y asistenciales, sino que también promueve el bienestar emocional y la integración social y favorece un modelo de atención más accesible, personalizado y sostenible, adaptado a las necesidades reales del medio rural.

Arturo Alvear González y Manuela Mercedes Sacristán Lozano, miembros del PTGAS de la UBU, han sido premiados por el “Asistente FAQS para distintos programas de evaluación de la calidad. Copilot chat general. Caso Programa Docentia UBU.”, que desarrolla un asistente virtual basado en inteligencia artificial para compaginar la asistencia personal y la asistencia digital, de manera que permita resolver de forma ágil las preguntas frecuentes sobre el programa de Evaluación de la Actividad Docente del profesorado de la Universidad de Burgos (DOCENTIA). Esta herramienta proporciona respuestas claras, inmediatas y accesibles en cualquier momento (24/7). Su implantación reduce consultas repetitivas, mejora los tiempos de respuesta y optimiza los recursos para la gestión técnica del programa. Además, se trata de una solución fácilmente extensible a otros servicios o unidades de la Universidad de Burgos lo que la convierte en una iniciativa estratégica para avanzar en la transformación digital, la gestión eficiente y la mejora continua orientada a las personas. Por su parte, Azucena Ubierna Alarcia ha recibido el accésit por el “Proyecto de orientación profesional y salud emocional universitaria: DESTINO IKIGAI”, una iniciativa basada en el apoyo entre iguales a través de metodologías de educación transformadora y coaching que fomentan el autoconocimiento y la toma de decisiones conscientes, en un entorno seguro y libre de juicios en el que es favorecer una buena salud emocional, fomentar la participación y el sentido de pertenencia. Favorece la creación de redes entre estudiantes de distintas titulaciones y cursos e integra el desarrollo de proyectos socioeducativos con impacto social y comunitario.

Los Alumni-UBU Óscar Javier Arce Hortigüela y Javier López Martínez han recibido el premio a la trayectoria profesional en la categoría senior y junior, respectivamente. Óscar Arce, graduado en la Escuela de Empresariales de Burgos y doctor en Economía de la Empresa por la Universidad de Burgos, es actualmente director general de Economía del Banco Central Europeo y presidente del Comité de Política Monetaria del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), tras ocupar diversos en el Banco de España y el Comité Económico y Financiero de la Unión Europea, entre otros. La UBU reconoce así la excelencia en su trayectoria profesional y lo propone como ejemplo inspirador en la charla "La economía y la política monetaria del área del €uro en el difícil contexto geopolítico global”, que se celebrará esta tarde a las 18:30 h moderada por el profesor y divulgador José Carlos Díez, ‘El economista observador’. Javier López Martínez, graduado en Ingeniería Informática y doctorando en Ingeniería Informática en la UBU, es actualmente Senior Manager de Ingeniería Cloud en Deloitte, responsable de 70+ profesionales, go-tomarket, arquitectura de soluciones, desarrollo de negocio y relación con clientes.

Además, han recibido un premio a la trayectoria universitaria un total de diez estudiantes: Pedro Jesús Pérez López de Echazarreta y Manuel Hernando Revenga, de la Escuela Politécnica Superior; Alejandro Ubierna Castelar y Pedro Barea Gómez, de las Facultades de Ciencias y de Ciencias de la Salud; Mónica de Blas Saracíbar y José Antonio Benavente García, de la Facultad de Humanidades y Comunicación; Cristina Sierra Calvo y Eugenia Arnaiz Pardo, de las Facultades de Derecho y de Ciencias Económicas y Empresariales; y David Llanos Ruiz y Sara Tembra Aldonza, de la facultad de Educación.

Estos premios, que cuentan con el patrocinio de Telefónica, Promecal, Gonalpi y Alumni UBU, están dotados con 19.000 euros. Los estudiantes reciben un premio de 600 euros y en la categoría de PDI y PTGAS se entrega un primer premio de 4.250 euros y un accésit de 2.250 euros. Los Alumni UBU premiados han recibido una obra de los artistas burgaleses María José Castaño y Cristino Díez.