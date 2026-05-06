Un herido tras chocar contra un guardarraíl en la N-I en Rubena

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un varón de unos 60 años resultó herido en un accidente de tráfico en la carretera N-1, en el kilómetro 252, en Rubena. El centro de emergencias recibía una aviso a las 20.49 horas en el que se informaba de la salida de vía de un turismo que ha chocado contra el guardarraíl.

Los alertantes informan de que hay un herido, un varón de unos 60 años, consciente y que se encuentra fuera del vehículo.

El centro de emergencias avisaba a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender al herido.

No ha sido el único accidente de la jornada. A las 7.46 horas, el 1-1-2 recibía una llamada por una ccidente de tráfico en calle Condesa Mencía 84. En el aviso se informa del choque entre un turismo y una moto, y solicitaban asistencia para un varón de unos 45 años, herido en una pierna. Se avisó a la Policía Local y a Sacyl, que envía recurso al lugar.

A las 11.49 se informaba de otro accidente de tráfico, en esta ocasión en el kilómetro 9 de la BU-925, en Quemada. Se trata de una furgoneta, que se ha salido de la vía y ha volcado en la cuneta. En el aviso se pide asistencia para un varón de unos 80 años, herido consciente. El 1-1-2 avisó a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl, que envía ambulancia al lugar.

En torno a las 13.00 horas se registra un accidente de tráfico en el bulevar, una colisión de tres turismos, y en el aviso se solicita asistencia para una una mujer con dolores por el cinturón. Se ha avisaba a Policía Local y a Sacyl, que envía recurso al lugar.