4 millones de inversión a corto plazo para la reconstrucción del transporte público en Burgos

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Las primeras facturas que el Ayuntamiento de Burgos deberá abonar tras el incendio de las cocheras de los autobuses urbanos el pasado 21 de abril conllevarán un desembolso superior a los 4 millones de euros. Todo para sacar adelante una serie de contratos de emergencia que deben suscribirse «de forma inmediata» para iniciar la reconstrucción del servicio en distintas áreas.

Este escenario a corto plazo obligará, previsiblemente, a detraer dinero de otras partidas presupuestarias o tirar de remanentes. En cualquier caso, la alcaldesa, Cristina Ayala, ya ha trasladado a su equipo la necesidad de actuar a la mayor celeridad posible tras la licitación, aprobada el pasado jueves en Junta de Gobierno, de la compra de los sistemas de cobro para los 40 buses azules cedidos por el Ayuntamiento de Madrid, por un importe de 815.000 euros, y la contratación de un perito que evalúe las causas del siniestro.

Desde ya, el Ejecutivo municipal debe afrontar otros gastos como la instalación de una estación de carga rápida de gas natural. Básicamente, porque los vehículos cedidos de Madrid y los 15 que aportará la Unión Temporal de Empresas que gestiona el renting contratado en su día por Consistorio utilizan dicho combustible. También los dos minibuses, uno cedido por el Ayuntamiento de Segovia y otro por la propia UTE, que pronto se incorporarán a la flota. La inversión, según apunta el presidente del Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes (SMyT), César Barriada, rondará los 800.000 euros.

También se deberá acondicionar el solar ubicado junto a las cocheras que actualmente se reserva para Aguas de Burgos. Una intervención cuantiosa, de 1,5 millones de euros, para el estacionamiento de más de medio centenar de autobuses.

Otra «prioridad», sin duda, será la demolición de las cocheras. Una actuación que urge, máxime cuando los bomberos ya han advertido de los «riesgos» que conlleva mantener durante mucho tiempo las paredes que quedaron en pie tras el incendio. No en vano, habrá que esperar a que finalicen las investigaciones pertinentes para sacar a licitación un contrato -a partir del mes que viene seguramente- estimado en unos 900.000 euros.

Teniendo en cuenta éstas y otras inversiones que se han de acometer a medio y largo plazo, el equipo de Gobierno buscará «distintas fuentes de financiación». Por ahora, la idea es mantener la flota el mayor tiempo posible mientras se vislumbran las nuevas cocheras en el polígono industrial de Villalonquéjar. Sin plazos en el horizonte, eso sí, dadas las circunstancias. Por otro lado, Ayala se muestra partidaria del «mix» energético, de cara al futuro, apostando por autobuses eléctricos y de hidrógeno verde una vez superada, aunque sea en parte, esta crisis sobrevenida.