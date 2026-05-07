Rescatan a una mujer atrapada en su vehículo tras un accidente múltiple en Villalbilla de Burgos

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Una mujer ha resultado herida en la tarde de este jueves tras verse involucrada en un accidente múltiple en la BU-30, a la altura de Villalbilla de Burgos.

El siniestro, notificado a la sala de operaciones del 112 a las 16:47 horas, se produjo a raíz de la colisión entre tres turismos. Según la información recabada en el momento del aviso, la mujer herida permanecía atrapada en el interior del vehículo.

Ante tales circunstancias, el 112 movilizó al Cuerpo de Bomberos de Burgos para proceder al rescate de la víctima. Del mismo modo, también se trasladó la incidencia a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que envío recursos al lugar del accidente.

Según informa la Dirección General de Tráfico (DGT), el siniestro ha obligado a cortar el carril derecho de la vía hasta nuevo aviso con el fin de que los efectivos policiales y sanitarios puedan trabajar con seguridad.