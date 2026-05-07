Mero Sushi se alza con el premio mejor proyecto empresarial de AJE y Cajaviva

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Mero Sushi, la apuesta gastronómica de Jonathan Mero y Daniela Olmedo se alza con el primer premio a mejor proyecto empresarial con el que las Asociación AJE y Cajaviva Caja Rural celebran el Día del Joven Empresario. El negocio está a punto de cumplir tres años de vida en Burgos pero la idea de Jonathan y Daniela lleva tiempo gestándose lejos de la ribera del Arlanzón.

En su país natal, Ecuador, él se formó en la cocina japonesa desde los 18 años. «Para los latinos era un poco imposible meterles pescado crudo y trabajamos allí en fusionar productos latinos como salsas, frutas tropicales y demás con la cocina asiática y cuando llegué a España y vi que no había, tuve claro que tenía que hacer eso aquí», resumió.

Las puertas del primer Mero Sushi abrieron el 16 de julio de 2023 con tres personas, hoy ya tienen un segundo local en Gamonal y cuentan con una plantilla de 18 personas. «Tratamos de diferenciar nuestros platos con la fusión de productos locales pero también elaboraciones como tempurizar, gratinar, a la parrilla, wok...». Un reconocimiento que «no me lo esperaba, ya fue una gran sorpresa cuando nos dijeron que éramos finalistas».

Foto de familia de los seis finalistas a Mejor Proyecto Empresarial Joven de 2026.SANTI OTERO

Junto a la propuesta gastronómica el jurado ha reconocido la innovación de las Cuevas de Sal que Ángela Herrero ha levantado en la esquina entre la Avenida del Cid y la Avenida Cantabria con un áccesit. Se trata de un espacio de aromaterapia que recrean una cueva de sal en pleno centro urbano. Un lugar donde respirar micropartículas de sal seca en sesiones de 40 a 50 minutos. «Tengo dos niñas y los mocos eran una pesadilla, buscando soluciones descubrí en un vídeo de TikTok los beneficios de las cuevas de sal para los bebés y fuimos varias veces, vimos que funcionaba y viendo que era algo que en Burgos no había nos lanzamos», explica.

Así nació el proyecto de Sal-Arte que apenas tiene tres meses de vida pero funciona. «El tiempo que llevamos el negocio está funcionando, va bastante bien y he podido dejar mi trabajo, que estuve compaginando las dos cosas un año, pero en solo un mes he podido dejarlo así que bien», explica. Ser finalista es «increíble y estoy muy agradecida por que se valore el trabajo porque lanzar un proyecto lleva detrás mucho esfuerzo físico y mental».

Son los dos seleccionados de los seis proyectos de jóvenes empresarios que llegaron a la final. En total se presentaron 16 propuestas empresariales de jóvenes emprendedores con iniciativas innovadoras que se medían ayer ante un jurado de expertos para lograr alzarse con eel reconocimiento en el Día del Joven Empresario que organizan la Asociación AJE y Cajaviva Caja Rural. Un año marcado por la diversidad de iniciativas.

Junto a la fusión de sushi y la cueva de sal en plena avenida Cantabria se han sometido al escrutinio del jurado un espacio de entrenamiento deportivo integral, una inteligencia artificial que permite calcular las opciones y plazos de un proceso judicial, un centro auditivo personalizado y un servicio de alquiler de taquillas en el centro de la ciudad. Esta edición de 2026 se caracteriza por la diversidad de las ideas de negocio materializadas. «Uno de los requisitos es que la iniciativa empresarial fuera innovadora, queríamos proyectos que tuvieran un toque de distinción», explicó el presidente de AJE Burgos, Mario Pérez.

Para el director general de Cajaviva Caja Rural, Ramón Sobremonte, es característica la evolución del tipo de proyectos que se han presentado. «Antes eran más tradicionales, más ligados al comercio al pie de calle, que es muy importante y tiene un futuro asegurado, pero sí encontramos ahora proyectos empresariales de mayor calado, que puede que ahora sean pequeños, pero son negocios escalables de cara al futuro», remarcó Sobremonte.

Entre los seis finalistas nervios, un discurso aprendido e ilusión por ser seleccionados y presentar esa idea de negocio en la que llevan trabajando tanto tiempo y que pelean por sacar adelante. Es el caso de Francisco Galán y Diego Merino que en octubre de 2025 lanzaron Jurispredictor. Una inteligencia artificial creada para predecir las posibilidades que tiene alguien que se enfrenta a un pleito judicial y calcular los tiempos que llevarán el proceso. Estar entre los seleccionados es «una ilusión» y reconocen que «te dan una visibilidad como joven empresa y más en una herramienta tecnológica que es algo mas complejo de ver».

Daviz Zalday Alonso, Adrián Escolar González y Richard Soto Fraga abrieron hace año y medio D3 Academy, un espacio de entrenamiento deportivo integral y de gestión de eventos deportivos. «Nuestras instalaciones ofrecen una posibilidad de entrenamiento completa a un deportista, buscamos mucho el rendimiento del deportista o una persona que quiera tener una vida activa desde el punto de vista físico, técnico o psicológico», remarcó Francisco Galán. En poco más de un añoya cuentan con una plantilla de diez trabajadores.

Entre las propuestas destaca, también, la visión de Carolina Diez que hace un año pensó en abrir un espacio de alquiler de taquillas. Desde el pasado otoño el proyecto tomó forma como Burgos Lockers. Un lugar donde depositar la maleta en pleno Camino de Santiago. «Está en Fernán González, en pleno centro y ha sido algo innovador que fomenta el negocio de ocio y hotelero en la ciudad», señala. Reconoce que «ser finalista te pone en el mapa». Aun no ha abierto el centro auditivo Audiología Gamonal, la iniciativa con la que Saray Echepare busca volcar su experiencia de años en el sector. «Por mi experiencia se que las personas tienen un proceso de adaptación y lo que buscamos es ofrecer un servicio personalizado para aprender a vivir con audífonos», señala.