Cinco templos de las tapas en Burgos que saldrán este domingo en La 2

Adrienne Chaballe charla en la barra del Pancho con sus dos pinchos más conocidos, el cojonudo y la cojonuda.RTVE

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Burgos tendrá este domingo una ventana en La 2 a través de ‘De tapas por España’, el programa de turismo gastronómico que dedicará su nueva entrega a la ciudad y su entorno. La emisión comenzará a las 20.35 horas y llevará a la pantalla algunos de los nombres más reconocibles de la cocina burgalesa, con la morcilla, el lechazo, la olla podrida y el producto local como principales reclamos.

El capítulo, producido por Atlántida Productions y presentado por Adrienne Chaballe, recorrerá Ibeas de Juarros, Casa Pancho, Casa Ojeda, Puerta Real y Cobo Tradición, cinco referencias que permiten contar la gastronomía burgalesa desde varios registros: la cocina popular, el asador clásico, la barra de tapas, la despensa de la provincia y las propuestas actuales que trabajan con producto de cercanía.

De la morcilla al lechazo

La presencia de Burgos en el programa juega con una parte reconocible de su identidad gastronómica. La olla podrida remite a Ibeas de Juarros y a la cocina de cuchara ligada a la alubia roja; la morcilla sigue siendo uno de los productos con mayor identificación exterior de la ciudad; y el lechazo asado mantiene su peso como plato asociado a la tradición castellana y a las comidas de celebración.

Junto a esos nombres clásicos, el recorrido incluirá también propuestas contemporáneas vinculadas al producto local, un enfoque que permite presentar Burgos como algo más que un destino de recetas tradicionales. La elección de establecimientos como Cobo Tradición o Puerta Real encaja en esa lectura de una ciudad que conserva una cocina reconocible, pero que también ha ampliado su lenguaje gastronómico en los últimos años.

La Catedral, Atapuerca y Las Huelgas también entran en la ruta

El capítulo no se quedará solo en la mesa. El recorrido televisivo incorporará algunos de los grandes referentes patrimoniales y culturales de Burgos, entre ellos la Catedral, el Monasterio de las Huelgas, el casco histórico, el Museo de la Evolución Humana y los yacimientos de Atapuerca. Esa combinación de cocina, patrimonio e historia es una de las bazas turísticas de la ciudad para competir en escapadas urbanas de fin de semana.

La grabación forma parte de las acciones de promoción turística impulsadas por el Ayuntamiento de Burgos, a través de ProBurgos, dentro de la estrategia vinculada a la marca Burgos Gastronomy City. La presencia en ‘De tapas por España’ busca reforzar la imagen nacional de Burgos como destino gastronómico y cultural, después de otras acciones dirigidas a prensa especializada y a programas de divulgación turística.

Tras el capítulo dedicado a Burgos, el programa continuará su recorrido por otros destinos españoles como Vitoria, Lugo, Jaén, Pamplona, A Coruña, León, Jerez-Sanlúcar y Pontevedra. Las entregas ya emitidas y las temporadas anteriores están disponibles en Rtve Play.