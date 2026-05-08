La Fiesta de las Flores se reinventa y crece. 'Jardines del mundo' se expandirán por todo el centro

Los representantes de Flojabur, junto con la alcaldesa, Cristina Ayala, y César Barriada, concejal de Comercio, en la presentación del evento.SANTI OTERO

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La Fiesta de las Flores de Burgos celebrará del 15 al 17 de mayo una nueva edición, marcada por la expansión del evento más allá de su epicentro habitual en el paseo del Espolón. Consolidada como cita de referencia y "de ciudad", según destacó la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, durante su presentación, la iniciativa "vuelve a reinventarse" para mantener su tirón.

La principal novedad será precisamente el cambio de modelo de distribución de los espacios. La actividad se extenderá por buena parte del centro histórico con "nuevos recorridos y nuevos escenarios florales" con el fin de "sorprender" al público que, de mantenerse la tradición, será masivo. "Es una cita esperada que atrae ya a muchos visitantes de fuera", indicó la regidora.

Así, la XIII Fiesta de las Flores decorará espacios como la Plaza Mayor, el Arco de Santa María y el puente que desemboca en él, la fachada del Ayuntamiento, la Diputación, la Catedral o la plaza del Rey San Fernando, además de mantener la apuesta iniciada el pasado año por Gamonal, salto que es "bueno para la ciudad", según la regidora.

En esta ocasión, además, la temática que vertebrará este evento será 'Jardines del mundo', con la que la Asociación de Floristas de Burgos (Flojabur), impulsora de la cita, aspira a acercar referencias florales de distintos países y reforzar una imagen de "ciudad abierta y diversa", celebró Ayala. Precisamente, bajo el lema 'Distintas raíces, un mismo jardín', la organización quiere reivindicar una imagen de Burgos como un espacio capaz de integrar sensibilidades diversas a través del lenguaje universal de las flores.

Cerca de un centenar de personas, entre 70 floristas y 30 voluntarios, junto a escuelas y asociaciones llegadas desde distintos puntos de España, participarán en la iniciativa, que cuenta con una inversión municipal de 140.000 euros y que, además de llenar de color cada rincón urbano, pretende "incentivar el comercio local" y animar a la ciudadanía "a salir a la calle". Estarán presentes además colaboradores procedentes de México, Colombia o Mali, que reforzarán el carácter internacional y multicultural del que este año quiere presumir la fiesta.

Además de la gran muestra floral al aire libre, durante el próximo fin de semana habrá música en directo, danza, circo, talleres formativos y actividades familiares repartidas por distintos puntos de la ciudad. "Solo nos queda pedir que haga buen tiempo", apostilló la alcaldesa en la presentación.