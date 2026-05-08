Nuevas voces para contar lo que se calló tras la Guerra Civil

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Desde pequeña supo qué fue la Guerra Civil y las heridas que dejó. A los 15 años se convirtió en voluntaria de la Asociación por la Memoria Histórica de Burgos. Ayudar a que no se olvide lo que pasó, a poner voz a lo que durante décadas se ha callado, es un reto para ella. No vivió la Guerra Civil, ni la posguerra, ni el desarrollismo de los años 60 y 70. Vino al mundo en este siglo XXI y hasta 2º de Bachillerato no estudió el tema de la Guerra Civil y el franquismo en el instituto. Pero no fue suficiente.

Durante los últimos años, Yaiza Santamaría Paredes, que ultima su formación como maestra de Educación Primaria especializada en Educación Especial en la Universidad de Burgos, ha rastreado las pistas que, entre la maleza, desprende un conflicto de heridas sin cerrar, a pesar de los años transcurridos. Un proceso que ha servido de base para sus dos libros relacionados con la Guerra Civil y la lucha silenciosa entre las montañas de los maquis de Cantabria. El primer libro, 'Voces calladas de la historia', lo escribió con 19 años. Ahora, con 21, presenta 'Ni cautiva ni desarmada', la historia de las mujeres maqui tras perder la contienda.

Yaiza Santamaría Paredes posa con las dos novelas que ha publicado sobre la Guerra Civil.

«Lo que más me ha marcado en el proceso de investigación han sido las personas que he conocido, los testimonios que me han regalado», explica quien acaba de presentar este segundo libro en familia durante un encuentro en el Golden Urban Beer. Esos testimonios han acabado siendo protagonistas de sus libros, donde las historias se entretejían y cobraban vida propia. No es la literalidad de lo que ha podido constatar, aunque se parece mucho a lo que pudo ser o pasar.

Tras los pasos de la Brigada Machado

Esta historia está basada en los guerrilleros de la Brigada Machado, que se movieron por las cumbres de los Picos de Europa en Liébana, Cantabria, que Yaiza ha rastreado. Precisamente el año pasado se terminaron de catalogar los utensilios que se encontraban en un refugio de estos guerrilleros en la cueva refugio de Treslasbasnás en Cillórigo de Liébana.

Imagen de algunos integrantes de la Brigada Machado.desmemoriados. memoria colectiva de cantabria

También aborda la historia de los maquis del llano, generalmente mujeres que ayudaban a esconder, alimentar y auxiliar a quienes estaban en el monte. Algunas le han contado su historia. «En una de las presentaciones del primer libro que tuve en Aranda, una mujer se me acercó y me comentó que ella había sido maqui del llano. Aquello me llamó mucho la atención porque ya tenía en la cabeza esta segunda historia y conocer a una persona que lo vivió, que además agradeció que personas jóvenes contaran y se interesaran por esta historia, me hizo sentir que el camino estaba marcado y que no me quedaba otra que escribir 'Ni cautiva ni desarmada'», explica.

Otro de los momentos que ratifican a esta joven, nacida 70 años después del inicio de la guerra, que las heridas siguen abiertas casi 90 años después del final de la contienda, se dio en el cementerio de Ciriego. Allí hay un memorial con los nombres de la Brigada Machado. «Nos acercamos porque estaba buscando documentación, quería ver los lugares donde estuvieron y un hombre se acercó a nosotras. Él buscaba a su tío, entre todos los nombres lo encontramos y, mientras, nos fue contando la historia de su familiar. Era un hombre muy mayor que por fin podía saber dónde estaba su familiar», señala la autora.

Su tiempo libre ha estado enfocado en viajes por el norte de España en busca de los lugares vinculados al conflicto, informándose de lo que pasaba a ambos lados. «Me he documentado mucho con libros, películas, documentales y rastreando lo que queda de aquella España desde los dos puntos de vista, porque para contar las cosas bien necesitas conocer las dos partes», reconoce.

Búnker de El Cuetu donde se organizan visitas al museo privado de la Guerra Civil ubicado en Asturias.

Este interés la llevó hasta el Museo de El Cuetu, en Lugones, Asturias. Un proyecto completamente privado que le permitió pisar un búnker y estar en una de las oficinas móviles de Franco. Yaiza vuelve a los testimonios, como los que quedaron plasmados en tinta sobre un papel que pudo tener en sus manos. «Hay un diario sobre el bombardeo que hubo en Oviedo. El relato no termina, hay una persona que había estado escondida y no pudo relatar el final», explica. Allí pudo conocer las armas que utilizaron durante la guerra, las trincheras y rastrear el búnker.

Sensaciones que nutren sus dos publicaciones. El primero, vió la luz hace dos años, cuenta la historia de la abuela Juana a través de los ojos de Esperanza. Nunca se habló de la guerra en casa. Cuando su abuela muere, encuentra un diario que empieza a leer. «Habla de una guerra de la que nunca había escuchado hablar. Le intriga y empieza a investigar sobre ese hecho histórico que desconocía hasta averiguar un secreto familiar que ha permanecido oculto durante años», dice el prólogo del libro.

Un silencio que ha sentido. Relatos en una mesa de café que se interrumpen de forma abrupta cuando llega un camarero. Pequeñas frases sueltas que se cuentan en la intimidad, pero no en el bullicio de la gente. Yaiza, con la inocencia de quien solo ha adivinado el terror y el silencio sometido en testimonios, relatos y documentales, entiende que le toca contarlo. No es la indiferencia alimentada por esos temas del final del temario que nunca se tocan en clase porque no da tiempo. Es consciente de que, 90 años después, todavía da miedo hablar. «No puedo compartirlo porque no es algo que yo haya vivido, pero sí lo entiendo. Me pongo en su piel y han estado callados mucho tiempo. Franco murió en el 75, la represión estuvo ahí desde el final de la guerra… No es fácil hablar», explica. Y eso es lo que le motiva a contarlo.

Las novelas son una herramienta para contar las historias que ha ido entresacando entre testimonios, exploraciones y rastreo de documentación. «No quiero ser escritora, tengo muy claro que quiero ser maestra. Sí que me ha gustado escribir y publicarlo, pero no por mí. Me he dado cuenta, por las presentaciones, de que hay gente a la que le da esperanza, un respiro, ver que hay gente joven a la que sí le interesa lo que tienen que contar« », remarca.

Si el primer libro tiene una parte de novela y otra didáctica porque «es como me hubiera gustado que me enseñaran esta historia», y le ha llevado a dar algunas charlas en colegios e institutos, el segundo era una relato que quedó en el aire en el final del primero. «En el primer libro quedaba un poco un hilo en torno al miliciano y ahí surge la historia de Fraguas y El Valenciano, que va descubriendo Miguel, un estudiante que prepara su Trabajo de Fin de Grado de Historia». Fraguas es una mujer, una maqui del llano que se llama Felisa «en honor a la única mujer enterrada en la fosa del cementerio de Burgos». El Valenciano es Santiago, un maqui del monte que formó parte de la Brigada Machado. Es el relato de quienes eran conscientes de que la guerra no acabó con aquella nota escrita en el Palacio de la Isla de Burgos que decía: 'En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado'.

Excavación de la cueva de Brigada Machado descubierta en 2024 y excavada hasta el año pasado.Gobierno de Cantabria

De ahí el título de su segunda obra. ¿La última? «No sé. Ideas sí hay, pero eso no quiere decir que vayan a acabar siendo un libro», explica. Las presentaciones, a pesar de su timidez, son «enriquecedoras» y los apoyos también. El prólogo de su primer libro fue firmado por su profesor de Lengua y Literatura en 4º de la ESO, Álvaro Real, y el del segundo incluye palabras de Tania Ortega, nieta de Paco Torres, un maqui de Burgos. La primera novela la llevó por Burgos y provincia, así como por Logroño, y esta segunda está aún por ver hasta dónde llegará. Lo que no abandonará esta veinteañera burgalesa es la labor por evitar la desmemoria de un conflicto que no solo no ha cerrado heridas, sino que empieza a reinterpretarse.