Evacúan al HUBU a un motorista tras un aparatoso accidente en la Plaza Vega

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Un joven motorista de unos 20 años resultó herido en la noche del viernes a raíz de un aparatoso accidente de tráfico en Burgos. El siniestro, según detalla el 112, tuvo lugar poco antes de las 12 de la noche en la Plaza Vega.

De acuerdo a la información recabada por la sala de operaciones del 112, el joven colisionó con un turismo y sufrió heridas en una pierna. Una vez recibida la alerta, se avisó de inmediato a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico.

Con la motocicleta completamente destrozada, el joven fue trasladado al Hospital Universitario de Burgos (HUBU) mientras la Unidad de Reconstrucción de Accidentes de la Policía Local iniciaba la pertinente investigación para esclarecer las causas del suceso.

Bomberos voluntarios de Lerma

Por otro lado, una persona tuvo que ser atendida a primera hora de la mañana por los servicios sanitarios después de un salida de vía en el kilómetro 201 de la A-1, a la altura de Lerma en sentido Burgos. En este caso, el 112 recibió el aviso a las 7:51 horas y comunicó lo ocurrido a la Guardia Civil de Tráfico y al Sacyl. En principio, el estado del herido no reviste peligro.