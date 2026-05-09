Segunda edición de MasterChef entre las peñas de Burgos.ÓSCAR CORCUERA

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

El sobre se abrió a las 10 de la mañana. Albóndigas, empanadillas y un postre con menta como ingrediente obligatorio. 50 euros de presupuesto y cuatro horas por delante para diseñar el menú, hacer la compra y ponerse manos a la obra antes de emplatar. Así arrancaba, sin tiempo que perder, la segunda edición del MasterChef entre las peñas de Burgos. Nueve equipos, con ocho integrantes cada uno, y la emoción servida desde el principio en el parque Virgen del Manzano.

«Ya tenemos experiencia del Buen Yantar», presumía Borja, de Los Abstemios, mientras el jurado daba cuenta de los primeros platos. Lo bueno, a diferencia del tradicional concurso del Día de las Peñas, es que en esta ocasión «tenemos bastante más tiempo». No obstante, la presión de decidir sobre la marcha y sacar la calculadora para llenar la cesta de la compra jugaba en contra de todos los participantes.

Tras un rato de deliberación, se decantaron por lo clásico. «Cocina de la abuela» para las albóndigas, a base de zanahoria, cebolla y tomate. Para las empanadillas, Mari Paz aportó un toque mexicano y argentino. Según ella, «lo que más se nos complicó fue el postre», que acabó siendo una mousse deliciosa con leche infusionada.

Jugaron con algo de «ventaja» Los Abstemios al hacer la compra porque conocían a los dueños de varios establecimientos de la zona y algún que otro descuento cayó. También tuvieron que salir pitando para coger alguna sartén que les faltaba, aunque cualquier otra cosa que necesitaban estaba a su alcance gracias al apoyo mutuo entre las peñas. «Ha estado divertido», confesaba Mari Paz, poco antes de conocerse el veredicto, con ganas de regresar a MasterChef el año que viene.

Al final, Los Abstemios compartieron el tercer puesto con La Alegría de San Pedro, cuyo equipo de cocina confiaba en sus posibilidades gracias a sus albóndigas con salsa española y almendras, las empanadillas con bechamel a base de nata y beicon encebollado con salsa de tomate aderezada con un toque frutal y un bizcocho con chocolate y menta para chuparse los dedos. «Nos ha quedado estupendo», sentenciaba Mari a sabiendas de que la «imaginación» era también un ingrediente obligatorio.

«Imaginación al poder». Bien podría ser el lema del concurso, tal y como apuntaba Miguel Santamaría, presidente de la Federación de Fajas, Blusas y Corpiños de Burgos, plenamente satisfecho al comprobar que la «camaradería» y el «buen ambiente» imperaban con creces sobre la competición. Si algo tiene claro, vista la acogida del certamen, es que el MasterChef de las peñas ha venido para quedarse. A poder ser con más equipos, aunque no está nada mal haber pasado de seis a nueve, y mejorando lo presente.

Con las puntuaciones sobre la mesa, las peñas aguardaban expectantes la deliberación. No lo tuvo fácil el jurado, conformado por el presidente de la Federación de Hostelería de Burgos, Enrique Seco, el intendente jefe de la Policía Local, Félix Ángel García, el director de la Escuela de Hostelería de La Flora, Óscar Carbonell, el concejal de Festejos, César Barriada, el director provincial de Educación, José Antonio Antón, la presidenta de la peña Jóvenes de San Cristóbal, Dolores Maldonado, y el jefe de Protección Civil, Telmo Ruiz.

Con el periodista burgalés Julio César Rico y Tata Cuartas, de PH Radio Medellín, animando el cotarro, el jurado regresaba al punto de encuentro con su veredicto bajo el brazo. «Se nota mucho la vocación, la intención y el gusto por la cocina», reconocía Carbonell mientras destacaba la «creatividad» de las propuestas presentadas. Seco, por su parte, animó a las peñas a apuntarse al MasterChef de Televisión Española y Ruiz aseguró, instantes antes de que se desvelase el nombre de los ganadores, que el concurso había estado «muy igualado».

Para no alargar la agonía, los presentadores desvelaron el dictamen pidiendo redobles de tambores al público. No sin antes anunciar que todas los galardonados recibirán un taller de cocina en La Flora. Tras el empate de Los Abstemios y La Alegría, el segundo premio recayó sobre La Tarara, que lo celebró por todo lo alto. Ahora sí, llegaba el momento de proclamar al vencedor. Podía ser cualquiera, pero fue La Farra quien se llevó el gato al agua.

Pletórico como el resto de sus compañeros, el presidente de La Farra, Bruno Delgado, confesaba que el premio le hizo una «ilusión espectacular». No por la victoria en sí, sino por «el apoyo de la gente». «No se trata de ganar, sino de participar y ayudarnos entre todos», enfatizaría a continuación poniendo de relieve que «esto es más que un concurso: es colaborar, reír y disfrutar».

Arrasó La Farra con sus albóndigas de carne picada de vacuno y cerdo, su empanada clásica y una mousse con aroma de menta, sabor de futas y trozos de chocolate. Sin embargo, el verdadero triunfo de este MasterChef que nada tiene que ver con el de TVE fue «el buen rollo, el cariño y la armonía entre todos».