Del aula al campo

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Estudiantes de segundo y tercer curso del Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, en las asignaturas de Fitotecnia y Cultivos Herbáceos y Leñosos, respectivamente, realizaron una visita formativa al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León -ITACyL- acompañados por sus profesoras Juana Isabel López Fernández y Milagros Navarro González. Fueron recibidos por Juan Carlos Prieto, técnico de la Subdirección General de Investigación y Tecnología del ITACyL, quien les explicó la estructura, organización y el papel que desempeña el Instituto en la investigación, innovación y transferencia de conocimiento al ámbito agrícola y agroalimentario, así como sus principales líneas de trabajo.

Por otro lado, Constantino Caminero, jefe del Área de Plagas, presentó nuevas tecnologías basadas en IA que pueden ayudar a detectar, identificar y realizar el seguimiento de plagas en los cultivos, facilitando así una gestión más precisa, eficaz y sostenible.

El alumnado de 3º GIAMR recorrió distintas parcelas y cultivos de viñedo, frutos secos y olivos, siendo José Antonio Rubio, jefe de Unidad-Investigador en Viticultura quien les explicó sus principales características, necesidades y técnicas de manejo agronómico, poniendo de relieve el trabajo relacionado con la selección de clones de vid para identificar plantas con características destacadas, una línea de gran interés para la mejora y conservación del viñedo.

Imagen de los alumnos durante la visita.UBU

Guiados por Nieves Aparicio y Gabriel Villamayor, investigadores en la Unidad de Cultivos Herbáceos, los estudiantes continuaron la visita en campo, donde pudieron observar distintos cultivos de cereales y leguminosas. En este entorno práctico, se analizaron aspectos relacionados con el desarrollo de las plantas, el manejo agronómico y la importancia de adaptar las técnicas de cultivo a las condiciones del suelo y del clima.

La técnica Andrea Martínez explicó el compromiso del ITACyL con el desarrollo de prácticas agrícolas sostenibles orientadas a conservar y mejorar la salud del suelo. Presentó los ensayos de agricultura de conservación a largo plazo, la diversificación de rotaciones y distintas estrategias de fertilización, a través de los cuales se analiza el efecto de los diferentes sistemas de laboreo sobre el suelo y los cultivos.

En su finca experimental, ITACyL, además de realizar ensayos de investigación y experimentación, cuenta con un amplio número de servicios con diferentes empresas. En este marco de colaboración de ITACyL con la empresa Fertinagro Biotech se centró la visita del otro grupo de estudiantes de 2º del Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural de la asignatura de Fitotecnia, visitando los campos de ensayo que Fertinagro tiene en estas instalaciones.

Imagen de los alumnos durante la visita.UBU

Dadas las políticas de sostenibilidad impulsadas en los últimos años, que implican una reducción de los fertilizantes, debido entre otras razones a su elevado coste, se están llevando a cabo nuevas formas de uso y aplicación de la fertilización que no suponga la pérdida de rendimiento de los cultivos. Las empresas de fertilizantes, conscientes de los cambios normativos, están desarrollando nuevos productos altamente innovadores para dar respuesta a estos retos. Para ello, necesitan evaluar sus productos en ensayos de campo para validar la eficiencia de estos nuevos productos. De este modo, Fertinagro Biotech, en este estudio agrícola enfocado en la sostenibilidad, testa productos fertilizantes eficientes, basados en consumos de fuentes renovables y respetuosos con el medio ambiente obtenidos a partir del desarrollo de la investigación y la biotecnología. Utilizan soluciones tecnológicas activadoras, reguladoras, potenciadoras y protectoras, de origen orgánico, químico y mineral, actuando sobre los nutrientes aportados y sobre los nativos del suelo. Los cultivos ensayados en esta campaña fueron trigo, cebada, guisante, veza, colza y maíz. La visita fue guiada por el técnico de Fertinagro Biotech, Javier Villamayor responsable de la investigación.

Con todo ello, la visita al ITACyL resultó una experiencia enriquecedora para los estudiantes, ya que les permitió conectar los contenidos estudiados en el aula con aplicaciones reales en el sector agrario, reforzando la importancia de la investigación y la innovación en el futuro de la agricultura.