Cajaviva Caja Rural respalda el nuevo centro tecnológico de Caja Rural en Valladolid

Los directivos de las cajas rurales de Castilla y León, durante la inauguración del nuevo centro de RSI en Valladolid.Sergio Cardena

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La burgalesa Cajaviva Caja Rural forma parte del grupo de cajas rurales de Castilla y León que han respaldado la apertura en Valladolid de un nuevo centro tecnológico especializado en inteligencia artificial y automatización. El Hub, impulsado por Rsi, la compañía informática del Grupo Caja Rural, refuerza la presencia tecnológica de la entidad en la comunidad y responde a una estrategia de crecimiento orientada a captar talento fuera de Madrid, estrechar la relación con las universidades y desarrollar soluciones digitales para el sector financiero.

Las nuevas oficinas se han inaugurado este lunes, 11 de mayo, con el objetivo de convertir Valladolid en uno de los puntos de referencia de Rsi para el desarrollo de proyectos tecnológicos vinculados a la transformación digital de las cajas rurales. El centro trabajará en ámbitos como la automatización inteligente de procesos, el análisis avanzado de datos y la incorporación de herramientas de inteligencia artificial a casos reales del sector financiero.

Un centro vinculado al talento universitario

El proyecto nace con una orientación clara hacia la captación y formación de profesionales en Castilla y León. Rsi ya mantiene líneas de colaboración con universidades de la comunidad a través de prácticas, trabajos de fin de grado y actividades dirigidas a mejorar la empleabilidad de jóvenes perfiles tecnológicos.

El nuevo Hub de Valladolid permitirá consolidar esa relación con el entorno académico y empresarial de la región. La compañía quiere reforzar su marca empleadora en la comunidad con un modelo basado en la estabilidad, la integración de nuevos perfiles y el trabajo colaborativo.

Alberto Wattenberg, director de la oficina de Rsi en Valladolid, subrayó durante la inauguración que la ciudad ofrece condiciones adecuadas para atraer profesionales especializados y generar un entorno de trabajo conectado con la innovación. A su juicio, el nuevo espacio permitirá combinar tecnología y colaboración para mejorar el servicio que Rsi presta al Grupo Caja Rural.

Inteligencia artificial para el sector financiero

La apertura del centro vallisoletano llega en un momento en el que Rsi está ampliando sus capacidades en inteligencia artificial y automatización. La compañía trabaja en la aplicación de estas tecnologías a procesos internos, análisis de información y mejora de la relación de las cajas rurales con sus clientes.

Carlos Cervero, director general de Rsi, enmarcó el nuevo Hub dentro del compromiso del Grupo Caja Rural con un crecimiento ligado al territorio. Según explicó, la apuesta pasa por generar oportunidades donde existe talento y por impulsar un desarrollo tecnológico que ayude a mejorar el funcionamiento de las entidades rurales y su atención al cliente.

La inauguración contó con representantes de las cajas rurales de Castilla y León y con la dirección de Rsi.Sergio Cardena

Respaldo de las cajas rurales de Castilla y León

La inauguración contó con la presencia de directores generales de varias cajas rurales de Castilla y León, entre ellos Cipriano García, de Caja Rural de Zamora; Domingo Barca, de Caja Rural de Soria; José Ignacio Juez, de Caja Rural Salamanca; y Ramón Sobremonte, de Cajaviva Caja Rural y miembro del consejo de administración de Rsi.

Su participación en el acto refleja el interés de las entidades del grupo por fortalecer la capacidad tecnológica desde la propia comunidad autónoma. Valladolid se incorpora así a la red de actividad de Rsi como un enclave orientado a innovación, talento y digitalización financiera.

Rsi es la compañía tecnológica del Grupo Caja Rural y opera un centro común de servicios Ti, sistemas y aplicaciones. Su tecnología da soporte a 74 entidades, está presente en más de 3.600 oficinas y presta servicio a más de 8,4 millones de clientes finales. La empresa cuenta con una plantilla superior a los 1.000 profesionales y mantiene una línea de crecimiento en áreas como inteligencia artificial y automatización.