Edición de récord de la Feria de Empleo de la UBU con 120 stands y 1.500 ofertas

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La Feria de Empleo de la Universidad de Burgos celebrará este miércoles su edición más ambiciosa hasta la fecha, con cifras de récord tanto en participación empresarial como en oportunidades laborales. El evento tendrá lugar en el Fórum Evolución con 120 expositores y pondrá a disposición de los asistentes en torno a 1.500 ofertas de trabajo, datos que reafirman esta cita como uno de los principales puntos de encuentro entre universitarios y empresas de Castilla y León.

En concreto, la actividad se desarrollará de 9.30 a 18.00 horas y, dado el incremento del número de stands, ocupará por primera vez dos plantas del edificio, la tercera y la cuarta, con más de 1.500 metros cuadrados de superficie. Participarán compañías de sectores "muy diversos", según detalló el vicerrector de Empresa, Campus y Digitalización de la UBU, Miguel Ángel Mariscal Saldaña, procedentes no solo de Burgos, sino también de Valladolid, Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana. Como novedad, esta edición adquirirá dimensión internacional, pues contará con la presencia de una empresa de Grecia.

Al igual que la naturaleza y el sector de las firmas presentes, los puestos de trabajo ofertados se destinan a perfiles "muy variados". Si bien existe una elevada demanda en ámbitos relacionados con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y la informática, "también habrá oportunidades para titulados en recursos humanos, economía, finanzas y otras disciplinas", precisó el representante de la UBU, que animó a los estudiantes y egresados a aprovechar esta oportunidad para entregar sus currículums y establecer un primer contacto con potenciales empleadores.

Por su parte, la secretaria general de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), Emiliana Molero, puso el acento en la importancia de este tipo de encuentros en un contexto de "creciente dificultad" para encontrar profesionales cualificados. A su juicio, la elevada participación de empresas refleja precisamente que se trata de un problema compartido por todo el tejido productivo en todo el país. "Está claro que falta mano de obra", afirmó Molero, para advertir al respecto de que la competencia por atraer y retener talento "ya no se produce solo entre empresas, sino también entre territorios".

La representante de la patronal burgalesa destacó asimismo la calidad de la formación que ofrece la Universidad de Burgos y defendió el valor del contacto presencial frente a los procesos automatizados de selección. "Conocer directamente a un posible candidato es muchísimo más efectivo", aseguró, ya que "permite apreciar cualidades personales que no siempre se detectan mediante herramientas tecnológicas".

La organización prevé una asistencia igual o superior a la del año pasado, favorecida por el adelanto de la fecha al mes de mayo, antes del periodo de exámenes. No obstante, tanto Mariscal como Molero insistieron en que el verdadero éxito del evento no dependerá del número de visitantes, sino de que "las vacantes ofertadas encuentren a los candidatos adecuados".

Organizada en colaboración con el Banco Santander, la edición vigésimo cuarta de la Feria de Empleo cuenta además con el apoyo de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León a través del programa Talento CyL.