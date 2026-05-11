El centro de Burgos y Gamonal acogerán los 29 conciertos de los Domingos en el Templete que comienzan este martes

El concejal de Fiestas en la presentación de los conciertos de los Domingos en el Templete.AYTO BURGOS

Publicado por Europa Press Burgos Creado: Actualizado:

El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Burgos, César Barriada, ha presentado este lunes una nueva edición del tradicional ciclo 'Domingos en el Templete', una iniciativa que este año no solo se limitará al paseo del Espolón, sino que reforzará su presencia en el barrio de Gamonal, concretamente en la Plaza Roma.

Con un presupuesto de 55.000 euros, el programa contempla un total de 29 actuaciones que se prolongarán hasta el mes de octubre y que comenzará este martes, 12 de mayo, con la actuación de las corales de Ibeas y Vadillos en el Templete, que tuvo que se suspendida este domingo por la lluvia.

El objetivo, según ha explicado el edil es "cumplir con el compromiso" de descentralizar la cultura y hacerla accesible a todos los burgaleses, apostando decididamente por el talento local.

La programación de este año destaca por la variedad de estilos y la calidad de los grupos de la tierra y entre los nombres confirmados figuran entidades como el Orfeón Burgalés, los Pueri Cantores, además de grupos ya consolidados en la escena local como Sioqué o Debajo del Techo.

Se busca con ello "una oferta inclusiva, para todos los públicos", que saque la cultura a la calle y promocione a los artistas y asociaciones, ha señalado.

Este ciclo se prolongará hasta el 25 de octubre y tras las corales de Ibeas y Vadillos, el 19 de abril será el turno del 'Just friends Quintento', en el templete; los 'Trovadores' el 26 de abril, también en el Templete así como 'Pueri Cantores', el 3 de mayo en el mismo emplazamienyo.

El18 de mayo actuará 'Tu movida' y el 24 de mayo 'Malavara', en la plaza de Roma, donde el día 31 estará 'The Wave', y el 7 de junio 'Vaya banda', para dar paso el 14 de junio a 'Joaquín Palomares Cuarteto'; el 5 de julio, 'Heber Moto'; el 12 de julio, 'Camelia Popescu'; 'Cuarteto Mash Up', el 19 de julio; 'NAK Jazz', el 26 de julio; el 2 de agosto 'Gemma Sanz Trío' y el 9 será el turno del 'Dúo Khursevic',

El templete acogerá el 16 de agosto a 'Niemí Ruth Gopel'; el 23 de agosto a la 'Ópera trio'; eñ 30 de agosto habrá Ópera y Zarzuela; varias corales actuarán el 6 de septiembre; el 13 de septiembre será el turno de 'Checkmate' y el día 20 de 'Los fritos'.

La plaza Roma acogerá el día 27 un tributo a los años 60; y el 4 de cotubre, en el mismo emplazamiento la actuación de 'The Taverners', mientras que los tres últimos conciertos se celebrarán en e, Templete los días 11 de oactubre, con Ana Ayala y Diego Crespo; el día 18, con 'JustFriends Boleros' y el 26 de octubre con el Orfeón Infantil Burgalés.

Durante la presentación, César Barriada ha aludido a las dudas sobre la organización de la Feria de Tapas de los próximos Sampedros. Ante el malestar mostrado por algunos sectores de la hostelería local tras anunciarse que el servicio saldrá a concurso público mediante libre concurrencia, Barriada ha apostado por a fórmula que permitirá que cualquier empresa pueda optar a gestionar las casetas en los puntos clave de la fiesta: Isla Fantasía, El Excéntrico, Paseo de Atapuerca, Santa Teresa y Cuatro Reyes.