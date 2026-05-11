El Ayuntamiento de Burgos tratará de agilizar el pago de subvenciones para las fiestas de los barrios

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Luz verde a las subvenciones por parte del Ayuntamiento de Burgos para las fiestas de los barrios. Tal y como estaba previsto, la Comisión de Participación Ciudadana aprobará este lunes la cuantía consignada para financiar actos y actividades complementarias. Una vez dado el paso, el equipo de Gobierno se compromete a agilizar los pagos pendientes de los actos que ya se han llevado a cabo y de los que se celebrarán «en breve espacio de tiempo».

Según lo acordado, la partida subvencionable para el presente ejercicio asciende a 75.000 euros, un 10% más respecto al año anterior. A mayores, el Ayuntamiento manejará un presupuesto propio dentro de este apartado por valor de 245.000 euros (20.000 más que en 2025).

Tal y como precisó el concejal de Participación Ciudadana, José Antonio López, la solicitud de subvenciones contará con un plazo de 20 días naturales desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOPBUR). A partir de ahí, se establecerá un periodo de 60 días para presentar la documentación pertinente, que viene a ser básicamente el programa de fiestas y la estimación de costes.

También se abordó en la Comisión la aprobación de las cuentas justificativas de las ayudas concedidas a las asociaciones Actividades 10 del barrio de Cortes, la Recreativa Cultural y Deportiva Barriada Yagüe Los Sanjuanes, la Peña del Barrio de San Cristóbal y el Consejo de Barrio de Capiscol. En este último caso, se reclama la devolución de 101,10 euros porque los costes de la Pingada del Mayo fueron inferiores a lo inicialmente previsto.

De cara a 2027, López confía en aprobar las bases antes de acabar el año. Algo que, según enfatizó, no ha sido posible esta vez debido a que el PSOE y Vox han «paralizado y obstaculizado» la aprobación del presupuesto municipal, que finalmente salió adelante el pasado 13 de abril.