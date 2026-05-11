Herida una adolescente tras una colisión entre dos turismos en Burgos
El accidente se registró en la calle López Bravo, en el polígono de Villalonquéjar
Una adolescente resultó herida hoy tras una colisión en una rotonda entre dos turismos en la calle Gregorio López Bravo, Burgos, según informaron fuentes del 112 de Castilla y León.
La sala de emergencias del 1-1-2 recibió una llamada a las 14.11 horas que alertaba del suceso. Se dio aviso a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia tras recibir una segunda llamada en la que se alertaba de que una adolescente se quejaba de un golpe en la clavícula.