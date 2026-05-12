Todo fluye en el humedal de Fuentes Blancas

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Hace más de dos décadas, el Ayuntamiento de Burgos decidió recuperar una antigua escombrera en la zona para sumar un espacio de alto valor paisajístico al pulmón verde de la ciudad. Sin embargo, el humedal de Fuentes Blancas no logró afianzar la «madurez ecológica» inicialmente prevista. En base a ello, en 2021 se puso en marcha un nuevo plan para restaurar la zona con el objetivo de que el agua fluyese y el anidamiento de aves fuese mucho mayor.

Dicho y hecho, el humedal de Fuentes Blancas luce ahora un aspecto completamente renovado gracias a la colaboración, a tres bandas, entre el Gobierno central, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento capitalino, promotor de un proyecto financiado con fondos Next Generation para la rehabilitación de una zona de elevado impacto ambiental.

La intervención, valorada en unos 208.000 euros, facilita el flujo del agua -prácticamente «estancada»- gracias a la construcción de un canal que adecúa la entrada del río Pico. En paralelo, se ha instalado señalización, eliminado el vallado para generar una «sensación de espacio más continuo» y retirado la materia orgánica acumulada durante años.

Se trata, en palabras de la alcaldesa, Cristina Ayala, de una obra «muy importante». No solo porque el hecho de brindar una nueva zona de paseo de interés natural en Fuentes Blancas, sino también porque «mejorará la calidad ecológica y anidarán más especies».

Satisfecho con el resultado, el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, recordaba este martes, durante la inauguración oficial del humedal, que el Gobierno ha dispuesto de 18 millones de euros vía fondos europeos para toda la provincia dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. Dentro de dicha partida, la capital ha captado 5 millones que han permitido expandir la presencia del carril bici en la ciudad o intervenir en el Castillo.

En la misma línea, el delegado territorial de la Junta en Burgos, Roberto Saiz, valoró de forma muy positiva la captación de 39 millones por parte del Ejecutivo autonómico para promover actuaciones en municipios de más de 20.000 habitantes. El resultado, tanto en el humedal como en otros espacios de la Comunidad, es la consolidación de proyectos que no son un «mero recorrido turístico» porque «realmente añaden valor».

Una vez recuperado el humedal, que ya recibe a sus primeros transeúntes pese a las lluvias registradas en los últimos días, Ayala no se plantea, al menos por ahora, actuación alguna a mayores. Según Ayala, la pasarela que en su día proyectó el propio Partido Popular «no entra dentro de las prioridades» actuales del equipo de Gobierno.