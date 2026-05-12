Detenido en Burgos por abandonar a su hijo en la calle para irse a una sala de juego

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Mientras se dejaba los cuartos en un salón de juego, su hijo de 7 años permanecía en la calle sin vigilancia ni atención alguna. Una actitud completamente irresponsable que no pasó desapercibida para la Policía Nacional de Burgos, que el pasado jueves 8 de mayo detuvo al padre del menor por abandono.

El arresto de este varón de mediana edad se produjo sobre las 8 de la tarde. Fue un testigo de los hechos quien alertó al 091 de lo que estaba sucediendo tras percatarse de que el niño llevaba mucho tiempo solo, sin ningún adulto que le acompañase, junto al portal de un bloque de viviendas.

Cuando los agentes llegaron al lugar, lo primero que hicieron fue atender al menor e interesarse por su estado. En paralelo, otra dotación llevó a cabo las gestiones oportunas para localizar a su padre. Según explicó su propio hijo, se encontraba en el interior de un cercano establecimiento de juegos de azar.

De acuerdo al relato del niño, los policías intervinientes dieron con el padre en el interior de sala jugando a una máquina de azar. A continuación, constataron que el hombre había entrado al establecimiento a las 17:30 horas, sin reparo alguno de dejar a su hijo durante más de dos horas en la vía pública indefenso, sin atención directa y expuesto a las inclemencias del tiempo, lluvioso y frío.

Aparte de proceder a su detención, la Policía Nacional practicó las gestiones pertinentes para investiga la situación familiar de ambos. Acto seguido, el menor acabó siendo trasladado al domicilio en el que reside quedando bajo la custodia provisional de una tía suya.