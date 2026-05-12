¿Por qué han cerrado los espacios sociales de mayores para jugar a las cartas?

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Los centros sociales abiertos como espacio de encuentro de los más mayores que utilizaban para jugar a las cartas han cerrado por el momento. ¿Por qué? Las razones son dos. En mayo expira el contrato de los conserjes que abrían los centros para su uso y se ha iniciado una adjudicación de plazas para el personal que abre las instalaciones en horario de tarde, de 17.30 a 20.30. Situación que no ha encadenado el servicio, obligando al cierre que se ha aprovechado para realizar revisiones pendientes.

En concreto se realizan obras de mantenimiento y remodelación en dos de los tres espacios abiertos. Así, los trabajos en el Centro Social de Gamonal se han iniciado para reparar los daños de una colisión de un coche. En Vadillos se podrán remodelar los pesebrones del techo que presentan daños. «Estaban en mal estado, hay que hacer una nueva canalización porque este invierno se han producido importantes inundaciones y depende de cuando comience la obra y cuándo tengamos los conserjes que estos espacios abran de nuevo».

Burgos mantenía abiertos tres espacios sociales el de Gamonal, en la calle Vitoria 203, en Capiscol, en la calle Real en el antiguo colegio Miguel de Cervantes, y el de la Plaza Vadillos. Estaba pendiente de buscar un emplazamiento para abrir uno en San Pedro de la Fuente Fuentecillas desde donde partió la demanda porque tras el cierre de los centros sociales de las cajas los mayores se habían quedado sin un lugar donde encontrarse para jugar a las cartas.